VENDE-SE AMOR

O mercado da fantasia amorosa no Japão Crescente número de homens jovens e emocionalmente desiludidos no Japão se torna um segmento lucrativo para o mercado da fantasia

Quem olha pode até pensar que o grupo de música pop Sora Tob Sakana é voltado para o mercado pré-adolescente. Mas a maioria dos fãs do grupo, composto por quatro meninas entre 14 e 16 anos, é formada por homens solteiros entre 20 e 50. Alguns deles dizem que não precisam casar, porque seus ídolos fornecem o romantismo que eles precisam.

O empresário da banda diz que a pureza vende. No contrato delas, as integrantes da banda não podem namorar, provavelmente, para que seus fãs possam fantasiar com elas. Quando uma das meninas da banda feminina mais famosa do Japão, AKB48, anunciou que saiu do grupo para se casar, os fãs ficaram indignados como homens rejeitados.

Neste mercado, se vende aos fãs a oportunidade de conhecer os membros da banda, além de fotografias e até apertos de mão. E é assim que o Japão vem transformando as vontades sexuais em indústria lucrativas.

Muitas vezes, este mercado é visto como humilhante e perigoso para as mulheres. Três quintos dos homens entre 25 e 35 continuam solteiros. Um levantamento feito pela seguradora Meiji Yasuda constatou que 53% dos homens nos seus 20 anos nunca tinha saído (em um relacionamento vagamente definido) com uma mulher; por outro lado, 64% dos homens americanos afirmam ter feito sexo com 20 anos.

Em casamentos convencionais no Japão, a mulher sofre pressão para entrar de corpo e alma na vida de dona de casa. Enquanto isso, os homens oferecem pouca ajuda na hora de criar os filhos ou limpar a casa. O salário do homem vai direto para as mãos da mulher, que gerencia o orçamento doméstico. A falta de relações sexuais entre casais parece estar aumentando.

Quando perguntam aos jovens por que eles não estão procurando uma namorada, a palavra que eles usam mais frequentemente é mendokusai — muito trabalho. Segundo Masahiro Yamada, da Universidade Chuo, isso abrange várias questões como medo de fofoca e até bullying. Ela explica que a segregação de gênero é marcante no Japão, é comum ver em bares uma mesa de homens reclamando de seus chefes junto a uma de mulheres solteiras reclamando sobre a falta de homens para se relacionar.

Como a autoestima entre homens jovens é baixa e o medo de rejeição é alto, é fácil entender o apelo dos ídolos jovens. Além disso, há as bonecas do amor. Mais uma tentativa de simular o amor e atender a demanda dos japoneses sem que eles tenham que lidar com qualquer tipo de decepção ou rejeição de mulheres reais.

Fontes:

The Economist-No one is well-served by sexism in Japan