O sexismo no Vale do Silício No universo dominado por homens as mulheres ainda são discriminadas nas empresas de tecnologia

Economia 17 abr, 2017

Uma pesquisa realizada com 210 mulheres no Vale do Silício revelou que dois terços se sentiam excluídas de importantes oportunidades de contatos sociais e profissionais (Foto: Pixabay)