IGUALDADE DE GÊNEROS

Os orçamentos em função do gênero Alguns países estão adotando a abordagem baseada na diferença entre gêneros na elaboração de seus orçamentos

É fácil ser cínico a respeito das políticas públicas e poucas vezes esse cinismo não é recompensado. Como, por exemplo, a política em relação às mulheres. Alguns políticos dizem que valorizam o papel das mulheres, uma maneira sutil de falar que as mulheres casadas deveriam ficar em casa cuidando das crianças. Outros criam ministérios dedicados às políticas direcionadas às mulheres, o que pode ser uma estratégia para manter as questões referentes às mulheres na periferia da política, onde terão um papel inócuo. Outros aprovam leis que dão às mulheres oportunidades iguais às dos homens. No entanto, o fim da discriminação não se resume à aprovação de leis ou de outras medidas burocráticas do poder público.

Em meio a essas evasivas, promessas e ilusões, alguns políticos adotaram a ideia da perspectiva do gênero na elaboração dos orçamentos públicos. Esse conceito tem o objetivo não só de ajudar as mulheres, como também é uma lição para os defensores de qualquer causa: os recursos financeiros constituem a essência de um governo.

Em seu contexto mais simples, a elaboração de orçamentos em função do gênero tem a finalidade de avaliar como as políticas afetam de maneira diferente as mulheres e os homens. Esse propósito aparentemente trivial é, na verdade, uma análise de custos e benefícios, investimentos e retornos específicos das mulheres.

Não é preciso ser feminista para perceber, como a Áustria, que a redução do imposto de renda em casais assalariados encorajará as mulheres a ingressar no mercado de trabalho, incentivando, assim, o crescimento econômico e o aumento das receitas fiscais. Ou que os cortes nos programas destinados a diminuir a violência doméstica são inúteis, por causa dos custos dos tratamentos médicos e dos dias de trabalho perdidos.

Além de identificar oportunidades e erros, os orçamentos com enfoque no gênero inserem os assuntos referentes às mulheres no órgão mais importante do governo, o Ministério da Economia. Com frequência, os governos descartam políticas inteligentes e equilibradas, mas sem alguém para defendê-las, quando envolvem dinheiro. Mas se os critérios quanto aos benefícios para as mulheres ou, para a sociedade em geral, forem definidos no Ministério da Economia, as chances de vencer a batalha são maiores.

A elaboração de orçamentos públicos com base na perspectiva de gênero não é uma novidade. As economistas feministas têm defendido essa ideia desde a década de 1980.Alguns países, como a Austrália e a África do Sul, adotaram esse conceito, embora sua aplicação tenha tido momentos de mais ou menos vigor dependendo das mudanças na liderança política, como em casos de regimes de esquerda e com menos controles de gastos.

Os países nórdicos foram os pioneiros na elaboração de orçamentos em função do gênero no Ocidente. A Suécia, com seu autodeclarado “governo feminista”, é um modelo a seguir. Agora, estimulados pelo Banco Mundial, pela ONU e o FMI, outros países estão interessados em analisar as diferenças de gênero em suas propostas orçamentárias.

