Países ricos reduzem ajuda internacional para a educação Crianças da África subsaariana serão as maiores prejudicadas

A educação é um importante pilar para o desenvolvimento de um país. No entanto, os países africanos podem estar longe de atingir este objetivo. Segundo o Relatório de Monitoramento de Educação Global, da Unesco, a ajuda internacional em prol da educação não é uma prioridade entre os países doadores. A situação vai criar um buraco anual de US$ 39 bilhões entre 2015 e 2030.

O declínio ocorre porque países tradicionalmente doadores estão realizando cortes orçamentários. Os Estados Unidos e o Reino Unido, os dois contribuintes líderes, cortaram a ajuda em prol da educação em 11% e 9%, respectivamente. Enquanto isso, o continente africano continua lidando com buracos no orçamento. Com a corrupção, o cenário só fica pior

Além disso, diante da crise dos refugiados, os fundos em prol da saúde e da ajuda humanitária cresceram globalmente. Já a assistência em prol da educação ficou em US$ 12 bilhões em 2015, 4% abaixo do que era em 2010. Não é de se estranhar que a situação afete justamente aqueles que mais precisam, como a África subsaariana, onde estão mais da metade das crianças do mundo que não vão à escola.

Alunos em países como Burundi, República Centro-Africana e Etiópia continuam a enfrentar desafios para ter uma educação de maior qualidade. Estima-se que estes países não alcancem a educação universal básica antes de 2100. Apesar de a África subsaariana ter recebido a maior fatia da ajuda global em 2015 (US$ 1,3 bilhões ou 26% do total), a Unesco diz que isto representa quase a metade do que ganhou em 2002.

Segundo a Unesco, se as mulheres conseguissem terminar a educação primária, as mortes maternas seriam reduzidas em 70% na África Subsaariana. Se elas terminassem a educação secundária, reduziria em 60% o número de mulheres que ficam grávidas antes dos 17. A educação é um pilar para o desenvolvimento de qualquer país. Mas a África Subsaariana parece que não vão conseguir alcançar isso tão cedo.

