VENEZUELA E RÚSSIA

PDVSA concede campos de gás para a Rosneft Acordo está relacionado com o bônus de pagamento entre a Rosneft e a PDVSA, que deve US$ 6 bilhões à petroleira russa

A empresa estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA) concedeu à petroleira semiestatal russa Rosneft licença para explorar dois campos marítimos de gás natural.

A medida faz parte de um acordo referente à exploração de petróleo e gás natural assinado no último fim de semana, em Caracas, num encontro entre o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, o ministro de Petróleo venezuelano e presidente da PDVSA, Manuel Quevedo, e o presidente da Rosneft, Igor Sechin.

O acordo dá à Rosneft licença para operar por 30 anos os campos de Patao e Mejillones. A semiestatal russa também poderá vender a produção dos campos para exportação, incluindo na forma de gás natural liquefeito.

Situados ao norte da península de Paria, no estado do Sucre, os dois campos têm reservas totais estimadas em 180 bilhões de metros cúbicos de gás natural. A estimativa é que, nos próximos 15 anos, os campos tenham uma produção anual de 6,5 bilhões de metros cúbicos.

Segundo a estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN), o acordo está relacionado “com o bônus de pagamento entre Rosneft e PDVSA, que são sócias em cinco empresas mistas”. Atualmente, a PDVSA deve US$ 6 bilhões à Rosneft.

Rússia e Venezuela mantêm laços estreitos desde a ascensão do ex-presidente Hugo Chávez. Ao longo dos anos, Moscou concedeu bilhões em empréstimos para a Venezuela. Em novembro deste ano, o ministério das Finanças da Rússia concordou em reestruturar a dívida que Caracas tem com Moscou, excluindo deste processo as dívidas da PDVSA com a Rosneft. Pelo acordo de reestruturação, a Venezuela pagará à Rússia US$ 3,15 bilhões em 10 anos, com parcelas mínimas nos primeiros seis anos.

O acordo foi anunciado pela Rússia como uma forma de prover alívio financeiro à Venezuela, enquanto o governo busca reestruturar sua economia em crise. No entanto, ele também é benéfico para a Rússia, que busca ampliar sua influência na América Latina. A visita a Caracas não foi a única parada de Sechin no continente. No sábado, 17, o presidente da Rosneft viajou para Havana, onde encontrou com o presidente cubano, Raúl Castro. Além da Venezuela, a Rosneft mantém acordos de cooperação com Cuba para exploração de gás e petróleo.

