COMÉRCIO EXTERIOR

A perigosa política de subsídios e tarifas de Trump Donald Trump usa ameaças de tarifas para manter empresas nos EUA. Porém, ele subestima a complexidade de se alterar tarifas

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, parece achar que reverter a globalização é algo muito fácil. Esta semana, ele fez a Ford cancelar os planos de construir uma fábrica de US$ 1,6 bilhão para produzir carros pequenos no México e anunciar a criação de 700 novos empregos com a expansão de sua fábrica na cidade de Flat Rock, Michigan.

É a mesma postura adotada por outras empresas, como a de eletrodomésticos Carrier, que em dezembro do ano passado desistiu de abrir uma nova fábrica de fornos no México. Tudo o que Trump precisou para convencer as empresas foram promessas de subsídios e ameaças de aumentos de tarifas.

Trump constantemente afirma que a globalização é um negócio ruim para os EUA. Ele declarou que, em seu governo, pretende taxar produtos importados em 5% ou mais. Para ajudá-lo, ele reuniu conselheiros com experiência no setor metalúrgico, que tem uma vasta história de batalhas comerciais.

Ao lado do presidente eleito estará Robert Lighthizer, cuja carreira é dedicada a proteger empresas metalúrgicas dos EUA da competição estrangeira; Wilbur Ross, que adquiriu empresas do setor deficitárias pouco antes de George W. Bush elevar as tarifas para aço importado; Daniel DiMicco, gestor da Nucor, a maior empresa metalúrgica dos EUA; e Peter Navarro, economista autor do livro “Death by China” (Morte pela China, em tradução livre), que enxerga o declínio do setor metalúrgico americano como um exemplo de como a injusta competição com a China afeta os EUA.

Porém, o setor metalúrgico não é um modelo para a política comercial americana e pode acabar sendo uma armadilha. Trump pode estar simplesmente em busca de manchetes de jornal, mas se sua real intenção for além disso, ele corre o risco de levar os EUA a um fracasso extremamente caro.

Primeiro, porque o líder Câmara de Representantes dos EUA, o republicano Paul Ryan, já alertou que não serão votados aumentos de tarifas. Segundo, porque os planos da Ford não são tão simples quanto parecem. A montadora vai continuar fabricando carros pequenos no México, mas em uma de suas fábricas já existentes no país. Mas, acima de tudo, porque Trump subestima a complexidade de alterar tarifas.

A China realmente afetou os EUA ao subsidiar o setor metalúrgico do país para tornar o aço chinês mais barato e competitivo. Por outro lado, embora tenha afetado o setor metalúrgico do país, a maior oferta de aço não foi tão terrível assim para os EUA. Muitas empresas americanas que usam o produto como matéria-prima foram beneficiadas.

Além disso, a maioria do comércio exterior não segue o padrão do aço. A maior importação dos EUA da China não é aço, mas equipamentos eletrônicos. O governo chinês não taxa a superprodução de iPhones dos EUA que inunda o mercado. Se isso ocorresse geraria desemprego no setor. Em vez disso, os aparelhos são desenvolvidos nos EUA e fabricados na China, usando componentes de outros países asiáticos, europeus e africanos. Para esses produtores, a política de taxação de Trump seria desastrosa.

Fontes:

The Economist-The president-elect’s perilous trade policy