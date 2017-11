ABAIXO DAS EXPECTATIVAS

Petrobras registra lucro de R$ 266 milhões no 3º trimestre Apesar de ter revertido prejuízo, resultado veio bem abaixo das expectativas do mercado

A Petrobras informou nesta segunda-feira, 13, que registrou lucro líquido de R$ 266 milhões no terceiro trimestre deste ano.

Apesar de ter revertido o prejuízo de R$ 16,4 bilhões registrado no mesmo período do ano passado, o resultado veio bem abaixo das expectativas do mercado em função de despesas não previstas com provisões para perdas na Justiça e com a adesão ao programa de regularização tributária (Refis).

O lucro da estatal caiu 16% em relação ao trimestre anterior, quando registrou ganhos de R$ 316 milhões. No primeiro trimestre, o lucro foi de R$ 4,45 bilhões.

Os gastos não previstos no terceiro trimestre chegaram a R$ 3,3 bilhões. A expectativa do mercado era de um um lucro de R$ 3,2 bilhões para o período.

Em relação ao acumulado do ano, a Petrobras registra lucro líquido de R$ 5,031 bilhões, ante prejuízo líquido de R$ 17,3 bilhões no mesmo período de 2016. De acordo com o presidente da estatal, o resultado acumulado é “muito positivo”.

A Petrobras informou ainda que a dívida líquida da companhia caiu 11% em comparação com o mesmo período do ano passado, ficando em R$ 279,2 bilhões.

“A gente já começa a colher os benefícios dos pré-pagamentos, então está havendo uma redução do endividamento”, ressaltou Ivan Monteiro, diretor financeiro da Petrobras.

