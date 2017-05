ECONOMIA

PIB da zona do euro supera o PIB dos EUA Europa ultrapassou os EUA como o segundo maior mercado do mundo logo atrás da China

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro cresceu 0,5% no primeiro trimestre de 2017, uma taxa de cerca de 2% ao ano e superou o crescimento de 0,7% do PIB dos Estados Unidos no mesmo período.

Como resultado do aumento nas vendas de carros em março, a Europa ultrapassou os EUA como o segundo maior mercado do mundo logo atrás da China. A produção industrial da zona do euro cresceu em um ritmo mais rápido em abril do que nos seis anos anteriores, de acordo com o Índice Industrial dos Gestores de Compra (PMI), um indicador do desempenho da atividade econômica. O índice correspondente dos EUA diminuiu.

Em abril, o índice de sentimento econômico da zona do euro, que avalia a confiança dos setores corporativos e dos consumidores, atingiu seu nível mais alto nos últimos dez anos, segundo dados da Comissão Europeia. No entanto, a taxa de desemprego é de 9,5% em comparação com 4,5% nos EUA.

Mas alguns fatores podem prejudicar o crescimento do bloco europeu, como o protecionismo de Donald Trump e as eleições na França e na Itália. A Grécia chegou a um acordo preliminar esta semana com seus credores para liberar uma parcela do crédito a fim de reduzir sua dívida, mas a crise econômica grega é muito grave. Porém, em meio a essas preocupações, a zona do euro iniciou o ano em uma posição mais sólida do que encerrou em 2016.