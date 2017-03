NEGÓCIOS

Prefeitura de São Paulo lança programa para abrir empresa em sete dias Programa em parceria com estado e a União reduzirá o tempo de abertura de empresas de cem dias para uma semana. Meta é chegar a dois dias em 2018

A prefeitura de São Paulo lançou, em parceria com o governo do estado e a União, o programa Empreenda Fácil, que pretende reduzir de cem para sete dias o prazo para a abertura, licenciamento e fechamento de empresas. O programa começará a funcionar em 24 de abril e o processo será feito em grande parte pela internet.

O objetivo da prefeitura é reduzir a burocracia e facilitar a criação de novos empreendimentos. Com isso, o programa beneficiará quem quiser abrir negócios considerados de baixo risco e que não precisem de autorizações especiais, que segundo a prefeitura, correspondem a 80% das empresas da cidade.

A meta é que o prazo de abertura de empresas chegue a dois dias úteis no ano que vem, segundo o prefeito João Dória. “É um padrão acima do internacional, mas um compromisso que estamos assumindo a partir de agora”, disse Dória durante a cerimônia de assinatura do projeto.

Com o modelo para abertura de empresas, o processo de fiscalização também sofrerá alterações. O programa entende as informações fornecidas pelo microempreendedor como verdadeiras e a fiscalização será feita a posteriori, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e vice-governador de São Paulo, Márcio França.

Além do Empreenda Fácil, outros estados, como Acre, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Roraima, adotam sistemas semelhantes para agilizar a abertura de empresas – é o caso do sistema RedeSim, que vêm sendo desenvolvido desde 2015 pelo governo federal.

