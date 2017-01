made in Brazil

Produção de ouro no Brasil é a maior em 18 anos Empresas multinacionais puxam alta na exploração do metal em solo brasileiro

A produção de ouro no Brasil está batendo recorde. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), 65,2 toneladas de ouro foram extraídas legalmente do país em 2011, maior volume de produção dos últimos 18 anos.

Durante este período, houve uma mudança no perfil de exploração. Na década de 90, 57% do metal era retirado por grandes empresas, em processos industriais. Os outros 47% ficavam com os garimpos (considerando apenas os legalmente autorizados). Atualmente, 87% da produção ficam com as indústrias, enquanto o garimpo encolheu sua participação para 12,6%.

Porém, o que mais chama atenção são as empresas por trás desta nova fronteira industrial. Hoje, os cinco maiores produtores de ouro no país, donos de praticamente 90% do que é retirado do solo, são empresas multinacionais com sedes no exterior. Ou seja, as três minas de ouro mais produtivas do Brasil (Paracatu, Cuiabá e Serra Grande) são exploradas por companhias estrangeiras. Do Canadá, estão presentes quatro grandes empresas: Kinross, Yamana, Jaguar Mining e Aura Gold. A AngloGold Ashanti, da África do Sul, completa o topo da lista. Consequentemente, a maior parte do ouro produzido no Brasil tem como destino o mercado internacional.

De acordo com Marcelo Ribeiro Tunes, diretor de assuntos minerários do Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), a origem deste oligopólio está no próprio modelo de exploração que ainda predomina nos empresários brasileiros: o garimpo de superfície, voltado para a camada inicial do solo e do leito dos rios, onde o mineral já está desagregado, in natura. “O Brasil nunca teve uma tradição de mineração subterrânea de ouro muito forte, enquanto essas empresas internacionais têm tradição e experiência em mineração subterrânea, por isso são elas que puxam o desenvolvimento do setor”, explica Tunes.

O maior obstáculo enfrentado pelos empreendedores brasileiros é a dificuldade de obter financiamento para projetos de mineração. É mais barato se embrenhar em garimpos pela Amazônia do que perfurar minas subterrâneas. “Mineração é uma atividade de capital, não de Estado. E o preço é alto. Hoje nós não temos uma estrutura de financiamento que atenda a mineração. Essas empresas que estão aí são de fora porque, em países como o Canadá, há apoio para esse tipo de operação. Qualquer cidadão coloca seu dinheiro na bolsa para financiar esses empreendimentos”, diz Tunes.

Segundo Tunes a maioria dos projetos internacionais em atividade no país foi atraída por empreendedores brasileiros que não conseguiram obter financiamento para bancar as explorações em minas. “Se você não tem um sistema de financiamento no país, você vai buscar lá fora, não tem segredo”, diz Tunes.

