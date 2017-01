MERCADO DA ARTE

Qual o valor da arte? Em 2015, as vendas do setor totalizaram US$ 64 bilhões. Valor é maior do que a economia do Quênia ou da Costa Rica

O mercado da arte surgiu no século XVIII. Antes disso, as obras de arte eram encomendadas por pessoas poderosas e com recursos financeiros. Outros colecionadores começaram a surgir com a revolução industrial e a ascensão da classe média na Europa.

No século XXI este mercado é enorme. As vendas de arte em 2015 totalizaram nada mais nada menos do que US$ 64 bilhões, segundo um relatório de Clare McAndrew, uma economista especializada no setor de arte. Este valor é maior do que a economia do Quênia ou da Costa Rica.

Cerca de metade das vendas deste mercado acontece entre os próprios negociantes, enquanto a outra metade em leilões. A obra de arte mais cara vendida em um leilão foi o quadro “As mulheres de Argel”, de Pablo Picasso, que terminou custando US$ 179,4 milhões.

Mas qual é o valor não financeiro da arte? Esta é provavelmente a questão mais difícil de todas. Como espectador você deve ficar encantado, sair de si mesmo e sentir que sua mente é levada por uma história atemporal e sem fim.

Fontes:

The Economist-What makes a work of art valuable?