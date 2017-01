REAJUSTE

Salário mínimo subirá para R$ 937 em 2017 Reajuste será menor que o previsto em outubro por conta da inflação ter sido menor que a esperada. Aumento valerá a partir de domingo, 1

O presidente Michel Temer assinou decreto na última quinta-feira, 29, que reajusta o salário mínimo de R$ 880 para R$ 937. O decreto foi publicado nesta sexta-feira, 30, e o novo valor entrará em vigor a partir do próximo domingo, 1.

O aumento ficou abaixo do previsto na proposta orçamentária de 2017, que calculava um salário de R$ 945. Isso se deve ao fato de que a inflação apurada pelo governo foi menor que a esperada e, dessa forma, alteraram o reajuste.

Para o reajuste do salário mínimo, o piso é corrigido pela inflação somada à variação do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes. Com isso, o cálculo para 2017 considera a variação do PIB como zero, por conta da retração de 3,77% em 2015, e a estimativa de 6,74% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2016 – em outubro, o governo calculava uma variação de 7,5% no INPC.

Segundo uma fonte ouvida pelo jornal Globo, a redução na estimativa do INPC proporcionará uma economia de R$ 2,1 bilhões ao governo, que seriam gastos sobretudo em pagamentos de benefícios previdenciários.

Em nota, o Ministério do Planejamento informou que o reajuste provocará um incremento de R$ 38,6 bilhões na massa salarial de 2017, ou 0,62% do PIB, “com efeitos positivos na retomada do consumo e do crescimento econômico ao longo do ano”.

