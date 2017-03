COMÉRCIO INTERNACIONAL

Trump ameaça ignorar OMC Relatório dá preferência a arranjos bilaterais em detrimento dos multilaterais

Seguindo o slogan de “América em primeiro lugar”, o relatório anual dos Estados Unidos sobre a agenda comercial do governo, que foi entregue na última quarta-feira, 1º, ao Congresso, dá preferência a arranjos bilaterais em detrimento dos multilaterais. O documento também afirma que as regras da OMC são ineficazes quando integrantes do sistema não atuam de acordo com as regras do mercado.

Leia mais: Brasileiro é reeleito como diretor-geral da OMC

“A principal força disciplinadora da OMC é a adesão dos EUA às suas regras. Se a maior economia do mundo diz que obedecer as regras não é importante, outros países tenderão a se comportar da mesma maneira”, afirma Chad P. Brown, especialista em comércio internacional do Peterson Institute for International Economics.

Esta posição dos Estados Unidos desafia o cenário econômico multilateral construído ao longo das últimas seis décadas. Apesar da China não ser mencionada explicitamente no documento, o país é alvo de críticas do governo Trump.

A China, por sua vez, disse que vai continuar apoiando o trabalho da OMC. “Desde que a China entrou para a OMC, ela sempre apoiou de forma proativa seu trabalho, e esta posição não vai mudar”, disse Geng Shuang, porta-voz do ministério de Relações Exteriores.

Fontes:

Estadão-Com nova política comercial de Trump, EUA poderão ignorar decisões da OMC

Reuters-China says supports WTO after U.S. trade threat