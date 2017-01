Dupla cidadania

A complicada cidadania dupla na Alemanha Uma aula de como não tratar pessoas com mais de um passaporte

O caso de uma mulher de Hanau, em Hesse, revela por que Kenan Kolat, líder dos turcos alemães, considera a lei de cidadania alemã um “absurdo ao cubo”. Ele nasceu na Alemanha de pais turcos, e portanto detinha duas cidadanias. De acordo com a lei, ela tinha que abdicar de um dos passaportes entre seus aniversários de 18 e 23 anos. Ela escolheu se desfazer do passaporte turco, mas a burocracia da Turquia foi lenta, seu aniversário chegou – e em vez disso sua cidadania alemã foi cancelada.

A lei internacional nunca assimilou completamente a cidadania múltipla. Muitos países não aprovam a prática, embora outros adotem uma atitude mais relaxada. A Alemanha, no entanto, consegue tornar as coisas especialmente complicadas para cidadãos de origem estrangeira. Sua abordagem tradicional se fundamenta em uma lei aprovada antes da Primeira Guerra Mundial. Com base no jus sanguinis (“direito de sangue”), o país concedia cidadania a qualquer pessoa com ascendência alemã, mas não a estrangeiros nascidos na Alemanha, como fazem os países que praticam o jus soli (“direito de território”). Em seguida, em 1999, um governo de centro-esquerda fundiu as duas ideias. Estas fariam com que uma mulher nascida na Alemanha de pais turcos fosse simultaneamente alemã e turca, mas a aprovação dessa lei coincidiu com uma eleição regional em Hesse, onde o partido de centro-direita União Democrática Cristã (UDC) explorou a questão a fim de mobilizar a oposição de sua base conservadora. A UDC conquistou o estado, assumiu controle da casa legislativa superior e vetou a nova lei.

Um acordo foi atingido em 2000. Crianças nascidas de pais estrangeiros na Alemanha a partir de 1990 podem deter dois passaportes, mas são obrigadas a escolher uma cidadania antes de completarem 23 anos. Neste ano, a primeira geração dessas crianças, cerca de 3.300, atinge essa idade. A partir de 2018, esse conjunto será de 4.000 por ano ou mais. Há cerca de meio milhão desses casos no total, sendo que mais de dois terços deles têm origem turca.

No entanto, nem todos os jovens com cidadania dupla têm que escolher. Uma criança nascida de um pai alemão nos EUA, digamos, pode ficar com os dois passaportes por toda sua vida. O mesmo se aplica a uma criança nascida de um pai grego ou espanhol na Alemanha, uma vez que a cidadania dupla é permitida para membros da União Europeia e Suíça. Isso não parece justo para com os turcos.

* Texto traduzido e adaptado da Economist por Eduardo Sá

