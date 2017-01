CULTURA ALEMÃ

A influência de Martinho Lutero na Alemanha Como Martinho Lutero influenciou o idioma a mentalidade e o estilo de vida da Alemanha

Com mais de mil eventos em 100 lugares a Alemanha comemora os 500 anos do dia em que o padre Martinho Lutero afixou suas 95 Teses (talvez apócrifas) na porta da igreja do castelo de Wittenberg. A divulgação das teses provocou um cisma na Igreja Católica que mudou não só a Alemanha, como também o mundo.

Em seu país natal, a importância de Lutero não se limita mais à questão teológica. Depois de gerações de laicização, bem como anos de ateísmo oficial na antiga Alemanha Oriental, onde se localizava o castelo de Wittenberg, os alemães não são um povo religioso. Mas a Reforma Protestante não foi um movimento restrito à discussão dos dogmas de Deus.

A Reforma influenciou a língua alemã, a mentalidade e o estilo de vida. Durante séculos o país foi devastado por confrontos confessionais violentos. Hoje, protestantes e católicos correspondem a cerca de 30% da população. Porém depois da unificação da Alemanha no século XIX, o luteranismo venceu a guerra cultural.

O luteranismo influenciou a estética. Para Lutero a harmonia das formas e das cores era, como tudo mais, um tema de reflexão. Lutero acreditava que Jesus garantia a salvação dos cristãos, mas os homens tinham de viver segundo determinados preceitos morais para merecê-la. Neste sentido, a ostentação era um desvio lamentável do ascetismo necessário ao exame da própria consciência. Esse rigor moral reflete-se, na Alemanha, na arquitetura de Bauhaus no início do século XX e no estilo de móveis da IKEA, na Suécia luterana. Transparece também na maneira de vestir simples e discreta, na decoração sóbria do gabinete e nos hábitos alimentares da chanceler Angela Merkel, filha de um pastor luterano, e do presidente alemão, Joachim Gauck, um antigo pastor. Ambos compartilham a sofisticação da presidência da França ao visitar Paris, mas não a reproduzem em Berlim.

A herança de Lutero também se reflete no fato de a Alemanha, o 17º país mais populoso do mundo, ter o segundo maior mercado editorial depois dos Estados Unidos. Após ter traduzido a Bíblia para o alemão, Lutero quis que todas as pessoas, homens e mulheres, ricos e pobres, a lessem. Como consequência, os protestantes ficaram mais instruídos do que os católicos e os alemães adquiriram o hábito da leitura.

Por fim, uma tese vincula a influência de Lutero à atitude dos alemães em relação ao dinheiro. Em sua visão os católicos, acostumados a serem absolvidos após a confissão dos pecados, eram mais propensos a contrair dívidas (Schulden, da mesma raiz etimológica de Schuld, ou “culpa”), enquanto para os protestantes poupar dinheiro era um imperativo moral. Esse argumento, válido ou não, repercute na região sul da Europa, sobretudo nos países católicos e ortodoxos, que atravessaram a crise do euro ouvindo discursos sobre austeridade do ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, um luterano devoto.