JERUSALÉM

A irresponsável decisão de Donald Trump O reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por Trump foi imprudente, que pode inviabilizar as tentativas de paz entre israelenses e palestinos

Jerusalém é, ao mesmo tempo, um local sagrado e laico, santo e pecador. “Das dez dádivas de beleza que Deus deu ao mundo, nove foram para Jerusalém e uma coube ao resto”, diz o Talmude. Mas às vezes parece que das dez doses de sofrimento que Deus deu ao mundo, nove destinaram-se a Jerusalém. Nas palavras do geógrafo árabe medieval, al-Muqaddasi, a cidade sagrada era “um vaso dourado cheio de escorpiões”.

Ao anunciar em 6 de dezembro que o governo dos Estados Unidos reconhecia Jerusalém como a capital de Israel, e que iniciaria o processo de mudança da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, o presidente Donald Trump justificou seu ato como uma homenagem ao regime democrático de Israel. O reconhecimento, disse ele, era o caminho para a paz entre palestinos e israelenses. Mas, na verdade, sua decisão destilou o veneno de alta periculosidade da picada de um escorpião.

Jerusalém, como capital de Israel, não tem reconhecimento internacional. Todas as embaixadas estrangeiras situam-se em Tel Aviv. Em1947, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas votou a favor da partilha da Palestina e pela criação do Estado de Israel, Jerusalém recebeu o status de cidade internacional. Com a recusa do plano de partição pelos países árabes, na guerra de 1948 Israel conquistou Jerusalém Ocidental e a Jordânia a parte oriental. Na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel anexou Jerusalém Oriental, onde muitos palestinos vivem. Essas conquistas fortaleceram o sentimento entre os israelenses que Jerusalém era uma “capital eterna e indivisível”. Em 1993, segundo os termos dos acordos de paz de Oslo que criaram a Autoridade Nacional Palestina (ANP), o status de Jerusalém seria renegociado em um contexto de paz permanente entre Israel e a Palestina.

Os candidatos presidenciais americanos muitas vezes sugeriram a transferência da embaixada americana para Jerusalém. Mas assim que eleitos, sempre encontraram motivos para adiar o projeto. Agora, Trump justificou sua decisão ao afirmar que sugeriu uma ideia nova para o Oriente Médio.

Mas ao reconhecer Jerusalém como capital de Israel, Trump admitiu seu fracasso como mediador da paz, além de não obter nada em troca de Israel pelo reconhecimento. A decisão de Trump enfraqueceu ainda mais a posição do presidente da ANP, Mahmoud Abbas, e dos que acreditam que as reivindicações da Palestina podem ser atendidas por meio de negociações e não pela violência. Por fim, dificultou a aliança dos países árabes com Israel para conter a expansão da influência do Irã no Oriente Médio.

Nas relações diplomáticas e políticas mundiais Jerusalém é a capital de fato de Israel. A cidade é o local de reunião de presidentes, diplomatas e políticos de diversos países com ministros israelenses. Então, o que está por trás da decisão polêmica de Trump sobre Jerusalém?

A resposta não se refere à política externa dos EUA no Oriente Médio e, sim a questões internas. A resistência do Congresso e dos tribunais impediu que Trump cumprisse a maioria de suas promessas de campanha. Assim, diante de sucessivos fracassos, Trump decidiu agradar sua base eleitoral de evangélicos conservadores, que reivindica o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel.

Embora o anúncio de Trump tenha surpreendido o mundo, sua decisão é coerente com outras medidas polêmicas no âmbito da política externa dos EUA. Mas, se queria de fato desestabilizar ainda mais a frágil estrutura de poder na região, deveria abrir duas embaixadas em Jerusalém. Uma voltada para assuntos referentes a Israel e, a outra, em Jerusalém Oriental, destinada a tratar das relações do governo americano com o Estado da Palestina. Essa, sim, seria uma nova proposta de configuração geopolítica no Oriente Médio.

Fontes:

The Economist-The recognition of Jerusalem as Israel’s capital is reckless