A marginalização da mulher na política indiana Apesar de muitas histórias de sucesso de mulheres na política do subcontinente indiano, ainda existe uma grande desigualdade de gênero

No subcontinente indiano, mais do que em outras regiões do mundo, algumas mulheres atingiram a posição máxima na carreira política. Indira Gandhi na Índia, Benazir Bhutto no Paquistão e Aung San Suu Kyi em Mianmar são nomes famosos.

Menos conhecido é o fato de Sri Lanka ter sido o primeiro país a eleger uma mulher primeiro-ministro, ou que teve uma presidente do sexo feminino. Durante 22 dos últimos 25 anos, Bangladesh, um país em grande parte muçulmano com mais habitantes do que a França e a Alemanha juntas, foi chefiado por uma mulher.

No entanto, apesar do destaque das mulheres na política e um progresso constante na luta pelos direitos das mulheres, como a erradicação do infanticídio feminino e o acesso mais amplo à educação, as estatísticas ainda mostram uma diferença marcante de gênero.

A proporção de 27% das mulheres indianas que trabalham, por exemplo, é inferior à metade do percentual da China, do Brasil e também do vizinho Bangladesh, embora seja ligeiramente superior ao do Paquistão.

Apenas 10% dos 700 juízes dos tribunais superiores da Índia são mulheres, e só 17% dos 5 mil funcionários do Serviço Administrativo Indiano (IAS), o corpo de burocratas de elite que administra o país, pertencem ao sexo feminino.

A presença das mulheres na política também não é expressiva. Na Câmara dos Deputados da Índia, apenas 12% dos parlamentares são mulheres. As legislaturas estaduais também têm uma participação maior de homens. A proporção de parlamentares do sexo feminino aumentou, mas pouco. Há 50 anos, a Câmara de Deputados só tinha 6% de parlamentares mulheres.

A relativa marginalização do sexo feminino na vida pública e política indiana revela uma das causas do lento progresso de igualdade sexual. Os políticos indianos em geral preferem atender a subgrupos definidos por casta, religião, etnia, linguagem ou queixas locais, em vez de categorias mais amplas, como as mulheres.

O mesmo acontece com líderes regionais em regimes menos democráticos. Há pouco tempo, o autocrático primeiro-ministro de Bangladesh, xeque Hasina, diminuiu a idade legal de permissão de casamento de 18 para 16 anos. Como o casamento infantil é comum, sobretudo na região rural mais pobre, os ativistas que lutam pela igualdade de direitos das mulheres mais uma vez viram seus esforços frustrados.

