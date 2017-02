ESTADOS UNIDOS

Acesso de transgêneros nos banheiros escolares dos EUA muda de regras A questão do acesso de trangêneros aos banheiros escolares deixa de ser uma questão federal para ser estadual

O Departamento de Justiça e o de Educação dos Estados Unidos revogaram, na última quarta-feira, 22, uma orientação federal do governo Obama, que garantia que estudantes transgêneros poderiam usar banheiros e vestiários que estivessem de acordo com sua identidade de gênero. Transgêneros são pessoas que se identificam com um gênero diferente do que nasceram.

O governo Obama emitiu a orientação em maio de 2016, em resposta ao aumento da confusão e da controvérsia de como as escolas estavam lidando com alunos transgêneros. A carta que foi divulgada nesta quarta-feira (veja a íntegra dos documentos aqui e aqui) continua garantindo que as escolas são responsáveis por evitar o bullying e o assédio contra os transgêneros. No entanto, a revogação é alvo de polêmica por ser vista como um retrocesso dos direitos LGBT.

Segundo a carta, a orientação de Obama não continha análise legal suficiente nem explicava como a aquela posição era compatível com o Title IX (legislação de 1972, que protege as pessoas de discriminação baseada no sexo em programas educacionais ou em atividades que recebam auxílio financeiro federal). Por isso, os departamentos acreditam que este assunto deve estar na esfera estadual e dos distritos escolares locais, em vez da esfera federal.

Um caso que está na Suprema Corte do país é o de Gavin Grimm, um estudante do Ensino Médio do estado da Virgínia. Grimm alega que sua escola o descrimina por negar seu acesso ao banheiro masculino.

Mais de 20 estados desafiaram a orientação de Obama em tribunais federais. Os estados alegam que esta era uma intrusão do governo federal e que seria uma ameaça contra a privacidade dos estudantes que não são transgêneros.

Jeff Sessions, o novo procurador-geral, que costuma ser hostil aos direitos LGBT, lutou pela revogação da orientação, apesar das objeções de Betsy DeVos, a nova secretária de Educação.

Em abril do ano passado, Trump disse que um transgênero deveria “usar o banheiro que achasse apropriado” e concordou que a celebridade transgênera Caitlyn Jender poderia usar o banheiro que quisesse no Trump Tower, em Nova York. No entanto, o vice-presidente Mike Pence, em sua primeira entrevista após a eleição, sugeriu que o governo Trump reverteria as políticas de Obama nesta questão dos transgêneros.

