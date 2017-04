EUA

Acidentes com armas de fogo estão em declínio nos Estados Unidos Nos estados onde mais pessoas têm armas, a taxa de acidentes é maior

Manchetes sobre tiros nunca são engraçadas, mas quando um funcionário da Associação Nacional do Rifle atira e se fere durante uma sessão de treinamento no dia 8 deste mês, poucos puderam resistir a vontade de apontar a ironia do incidente. Lesões por acidentes como esses, que ocorrem quase duas vezes a cada hora nos Estados Unidos, está se tornando menos comum. Ter menos armas ao redor do mundo ajuda a diminuir esse risco.

A arma ainda está estre as principais causas de lesões acidentais nos Estados Unidos, atrás de quedas, batidas de carro e mordidas de cachorro. Segundo o Centro de Controle de Doenças, cerca de 500 americanos morreram por conta de acidentes com armas em 2015. Esse número vem diminuindo na última década, provavelmente porque está caindo o número de pessoas com arma em casa. Acidentes fatais são aproximadamente nove vezes mais comum em estados onde mais pessoas tem armas, como Louisiana e Alabama, do que naqueles com menos pessoas com armas como Nova York e Nova Jersey.

Muitos acham que acidentes com armas são resultados de erros amadores. Mas até pessoas com mais habilidades podem cometê-los. De 2003 a 2011, mais de 90 soldados morreram por conta de acidentes com armas de fogo. Os que defendem as armas costumam se referir a esses incidentes como “negligência” em vez de “acidente”. Mas o incidente na NRA deixa claro que armas apresentam riscos mesmo naqueles que sabem lidar com elas.

Fontes:

The Economist-Gunshot accidents in America are on the decline