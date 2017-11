Desenvolvimento na África

África: rica em recursos, pobre em desenvolvimento Se a África é tão rica em recursos, por que os seus habitantes não são mais bem-educados, bem-nutridos e mais longevos?

O Africa Progress Report, preparado por uma banca de especialistas liderada por Kofi Annan, ex-secretário geral da ONU, foi divulgado na semana passada na reunião do World Economic Forum na Cidade do Cabo e faz uma pergunta instigante. Se a África é tão rica em recursos, por que os seus habitantes não são mais bem-educados, suas crianças mais bem-nutridas e seus adultos mais longevos?

O estudo assinala uma grande discrepância em países com recursos minerais abundantes e medidas mais amplas de padrões de vida, como o índice de desenvolvimento humano da ONU. Vinte países na África subsaariana são classificados como “ricos em recursos” pelo FMI. Desses, 14 estão em posições melhores em termos de PIB per capita do que em termos do índice da ONU. Angola, por exemplo, é o 110° país mais rico em termos de PIB per capita, mas fica na 148° posição no ranking de desenvolvimento.

Isso, em parte, é um episódio familiar da maldição dos recursos. A batalha por petróleo, ouro ou diamantes causa instabilidade política e desestimula outras formas de empreendedorismo. Receitas de exportação elevam a taxa de câmbio e dificultam a atividade de agricultores ou fabricantes locais, que empregam um alto volume de mão de obra, que precisam competir contra importações baratas. Mas esse conto é um pouco mais complexo, afirma a banca. O continente não se beneficia tanto quanto deveria de seus minérios em parte graças a contratos desfavoráveis fechados com empresas de mineração estrangeiras.

Um problema é o fato de que os ativos de minérios são vendidos a um custo baixo. A banca analisou cinco negócios fechados entre 2010 e 2012 na República Democrática do Congo, e comparou os valores pelos quais as minas foram vendidas a avaliações independentes de valor. Descobriu-se que a discrepância chegava a escandalosos US$ 1,36 bilhão, o dobro do orçamento anual de saúde e educação do país. E esses casos representam apenas um subconjunto de todo os negócios fechados, afirma o relatório.

*Texto traduzido e adaptado da Economist por Eduardo Sá.

