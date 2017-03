INTERNACIONAL

Agência da ONU acusa Israel de impor apartheid contra os palestinos Segundo a porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarrica, o relatório foi publicado sem que o secretariado das Nações Unidas fosse consultado previamente

Na última quarta-feira, 15, uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) publicou um relatório, acusando Israel de impor um “regime de apartheid” contra os palestinos. Esta é a primeira vez que um órgão das Nações Unidas faz este tipo de acusação.

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores de Israel comparou o relatório, que foi publicado pela Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental da ONU (ESCWA), ao Der Sturmer, uma publicação de propaganda nazista que era fortemente antissemita. A acusação de que Israel está estabelecendo um regime de apartheid é fortemente rejeitada por Israel.

Rima Khalaf, subsecretária-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e secretária-executiva da comissão para a Ásia Ocidental, disse que o relatório é o “primeiro do tipo” de uma agência das Nações Unidas que “conclui abertamente e claramente que Israel é um Estado racista que estabeleceu um sistema de apartheid que persegue palestinos”.

Segundo seu site, a ESCWA reúne 18 países árabes na Ásia Ocidental. Seu objetivo é apoiar o desenvolvimento social e econômico de seus membros. Khalaf afirmou que o relatório foi preparado a pedido de seus estados-membros. Porém, segundo a porta-voz das Nações Unidas, Stephane Dujarrica, o relatório foi publicado sem que o secretariado das Nações Unidas fosse consultado previamente. “O relatório não reflete as visões do secretário-geral [Antonio Guterres]”, disse. Os Estados Unidos, aliados de Israel, disseram estar revoltados com o relatório.

O relatório diz “que a fragmentação estratégica dos palestinos” é o método principal pelo qual Israel impõe o apartheid. Os palestinos são divididos em quatro grupos e são oprimidos por “leis, políticas e práticas diferentes”. Os quatro grupos seriam: os palestinos cidadãos de Israel, palestinos em Jerusalém oriental, palestinos na Cisjordânia e Faixa de Gaza e palestinos que vivem como refugiados ou no exílio.

O relatório foi escrito por Richard Fallk, um ex-investigador dos direitos humanos das Nações Unidas nos territórios palestinos, e Viriginia Tilley, professora de ciências políticas na Universidade do Sul de Illinois.

Fontes:

