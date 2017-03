PROGRAMA NUCLEAR ALEMÃO

Alemanha cogita fabricar armas nucleares O questionamento de Donald Trump sobre a credibilidade da Otan fez Berlim pensar em uma ideia inimaginável na Alemanha pós-guerra

As discussões referentes a um programa nuclear na Alemanha começaram em novembro, logo após a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. O editor do Frankfurter Allgemeine Zeitung, um jornal conservador, disse em um editorial que chegara o momento de pensar “no poder de dissuasão das armas nucleares em razão das dúvidas quanto à garantia de proteção dos EUA, uma ideia antes inimaginável para a mentalidade alemã”.

Roderich Kiesewetter, um especialista em política externa do partido União Democrata-Cristã, da chanceler Angela Merkel, disse que não deveria haver “tabus de pensamento”. Mas ele e outros políticos calaram-se depois que a chanceler sugeriu que o debate sobre a questão nuclear era inadequado em um ano de eleições. Porém, nos institutos de pesquisa da Alemanha as discussões continuaram acaloradas.

A partir de 1945, a Alemanha Ocidental buscou o apoio dos EUA como potência nuclear contra um possível ataque da antiga União Soviética. Essa mesma política de confiança foi adotada após a reunificação da Alemanha. Segundo uma tese importante do jornalista Josef Joffe formulada em 1984, a integração europeia só foi possível graças à ação “pacificadora” dos EUA em relação aos antigos conflitos franco-alemães. Nesse contexto de convivência pacífica, a Alemanha Ocidental assinou o tratado de não proliferação de armas nucleares na década de 1960 e reafirmou seu compromisso no tratado que deu origem à reunificação em 1990.

No entanto, o presidente americano recém-eleito, embora tenha dito no final de fevereiro que iria “dar um forte apoio à Otan”, chamou a aliança de “obsoleta” e sugeriu que o apoio dos EUA dependeria do aumento de gastos com a defesa por parte dos países membros. De acordo com a lógica da destruição mútua assegurada (MAD), uma doutrina de estratégia militar que defende o equilíbrio de forças para manter a paz, a dissuasão precisa ser incondicional.

Os países do Leste Europeu e da região central da Europa estão começando a se preocupar com sua vulnerabilidade perante uma possível chantagem nuclear da Rússia autocrática de Vladimir Putin.

A reação mais óbvia da Alemanha seria se unir à França e ao Reino Unido, duas potências nucleares que pertencem à Otan, em um projeto de persuasão compartilhada. Mas os arsenais dos dois países são pequenos. A França, até o momento, não está disposta a abrir mão de sua soberania no que se refere às armas nucleares e sempre foi cética quanto à dissuasão compartilhada. Por outro lado, como sugeriu a primeira-ministra, Theresa May, o tema do poderio nuclear do Reino Unido fará parte da pauta das negociações do Brexit com a União Europeia.

Para o professor alemão Maximilian Terhalle, que leciona em universidades no Reino Unido, isso significa que a Alemanha, a Polônia e os países dos Bálcãs não podem confiar no apoio da França ou do Reino Unido para enfrentar a Rússia.

Os diferentes perigos impostos pela política externa de Putin e Trump provocaram discussões sobre os meios de intimidação, embora as armas nucleares alemãs não sejam a melhor solução, disse Karl-Heinz Kamp, diretor acadêmico da German Federal Academy for Security Policy. Terhalle, por sua vez, pensa que as discussões sobre o programa nuclear alemão poderiam ajudar, caso convencessem o presidente Trump a não enfraquecer ainda mais a ordem internacional existente.

Fontes:

