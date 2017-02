AQUECIMENTO GLOBAL

Alpes suíços podem perder 70% da neve até 2100 Estudo diz que o aquecimento global fará com que a neve seja substituída por chuva na região, afetando seriamente o turismo de inverno

Um estudo conduzido por cientistas do Instituto de Pesquisa em Neve e Avalanches (SLF, na sigla em inglês) e o Laboratório CRYOS da Escola Federal Politécnica, na Suíça, diz que os resorts de ski alpinos devem perder 70% de sua camada de neve até o final do século.

Mesmo nos cenários mais otimistas, é provável que o aquecimento global cause a substituição de neve por chuva nos Alpes, de acordo com a União Europeia de Geociência (EGU).

Em seu periódico, a Cryosphere, a EGU diz que modelos matemáticos de clima preveem que “pistas ‘nuas’ vão ser uma visão muito mais comum nos Alpes, no futuro”. Em uma declaração, a EGU disse que “já que muitas vilas alpinas dependem fortemente do turismo de inverno, a economia e sociedade das regiões com centros turísticos vão sofrer”.

Os Alpes Suíços viram seu dezembro mais seco no ano passado, desde que os dados passaram a ser documentados, há 150 anos atrás. Foi o terceiro ano consecutivo com pouca neve no Natal, quando muitas famílias vão esquiar.

Se a raça humana conseguisse limitar o aquecimento global para 2ºC, o alvo determinado pelo acordo de Paris, a perda da capa de neve dos Alpes seria de 30% até 2100, dizem os relatórios do estudo. Se a temperatura subir além desse alvo, a perda ficaria na margem dos 70%.

Fontes:

The Guardian-Alpine ski resorts could lose up to 70% of snow cover by 2100 – experts