ELEIÇÕES ANGOLANAS

Angola elegerá novo presidente após 38 anos Novo presidente terá desafio de comandar um dos maiores produtores de petróleo do mundo em meio a uma crise

Os angolanos irão às urnas nesta quarta-feira, 23, para eleger o sucessor do presidente José Eduardo dos Santos, que esteve no comando do país por 38 anos. O candidato mais cotado é João Lourenço, ex-ministro da Defesa e apadrinhado político do atual presidente.

Pela Constituição de Angola, os eleitores escolherão um partido, que determina uma lista de nomes para a Assembleia Nacional. Aquele que encabeça a lista do partido mais votado é eleito presidente do país.

No poder desde quando conquistou a independência de Portugal, em 1975, o Movimento Popular Para a Libertação de Angola (MPLA) dificilmente será derrotado pelos dois principais partidos de oposição, o Unita e a Casa-CE, que enfrentam dificuldades financeiras. “O MPLA vencerá as eleições. A questão é saber com que maioria”, afirma Alex Vines, especialista para questões da África do centro de estudos Chatham House, de Londres.

A expectativa é que Santos continue exercendo influência no governo angolano, já que permanecerá à frente do MPLA até 2018.

Sucessor

O novo presidente terá o desafio de comandar o principal país produtor de petróleo da África Subsaariana, junto com a Nigéria, mas que passa por um momento de crise devido à queda no preço do barril de petróleo.

Depois de prosperar por quase 15 anos com a extração de petróleo após uma longa guerra civil (1975-2002), hoje a realidade de Angola é a de um país que lida com uma inflação de 30% ao ano e escassez de dólares.

Além disso, a oposição constantemente denuncia a corrupção no governo de Santos. Em sua campanha, Lourenço prometeu combater a corrupção, diversificar a economia e atrair investimento estrangeiro. “Como diz o nosso lema, vou melhorar o que está bom e corrigir o que está ruim”, afirma o candidato.

