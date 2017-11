ATAQUE À IGREJA

Antecedente criminal de atirador do Texas foi omitido Força Aérea omitiu condenação por crime doméstico ocorrida em 2012. Notificação do crime poderia ter impedido atirador de comprar armas

Devin Patrick Kelley, que matou 26 pessoas no último domingo, 5, dentro de uma igreja no Texas, não poderia comprar armas. A revelação foi feita pela Força Aérea dos Estados Unidos, que admitiu não ter repassado ao sistema federal o registro de um crime doméstico cometido pelo atirador em 2012. A lei federal proíbe que condenados por esse tipo de crime tenha acesso a armas de fogo.

Quando estava nas Forças Armadas, em 2012, Kelley foi condenado a 12 meses de prisão por agredir sua esposa e filho, fraturando, inclusive, o crânio da criança. Além disso, o ex-militar sofreu uma baixa desonrosa por má conduta. No entanto, a Força Aérea não repassou o ocorrido ao sistema federal e, por isso, a condenação não apareceu na verificação de antecedentes de compradores de armas.

Após o episódio de domingo, a Força Aérea começou uma revisão de antecedentes criminais de Kelley. Além disso, os militares iniciaram investigações em outras condenações que podem ter sido omitidas indevidamente.

“A Força Aérea iniciou uma revisão de como tratou os antecedentes criminais de Devin P. Kelley após sua condenação por violência doméstica em 2012. O serviço também realizará uma revisão abrangente dos bancos de dados da Força Aérea para garantir que registros em outros casos tenham sido relatados corretamente”, explicou o comunicado da Força Aérea.

Motivado por questões familiares, o ex-militar se aproximou armado com um rifle AR-15 de uma igreja do Texas no último domingo e abriu fogo, matando 26 pessoas e deixando outras 20 feridas, entre homens, mulheres e crianças. Após ser interrompido por um morador, que deixava a igreja, Devin Patrick Kelley fugiu, dando início a uma perseguição policial.

A perseguição terminou no condado de Guadalupe, vizinho a Sutherland Springs, após Kelley bater com o carro. O atirador, então, cometeu suicídio, disparando contra si mesmo, segundo o chefe de polícia do distrito de Wilson, Joe Tackitt.

Fontes:

Uol - Força Aérea dos EUA admite ter omitido antecedente criminal de atirador do Texas