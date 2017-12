FIM DA PROIBIÇÃO

Arábia Saudita libera cinemas após 35 anos de proibição Após mais de três décadas, o país anuncia que vai permitir que licenças sejam concedidas a cinemas comerciais em 2018

O governo da Arábia Saudita vai tornar a permitir que cinemas operem no país, após 35 anos de proibição. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 11, e encerra o banimento imposto aos cinemas na década de 1980, durante uma onda de medidas ultraconservadoras.

De acordo com o anúncio do governo, uma resolução foi aprovada permitindo que licenças sejam concedidas a cinemas comerciais. A previsão é que os primeiros espaços inaugurem em março de 2018.

“Cinemas comerciais vão ser permitidos no começo de 2018 pela primeira vez em mais de 35 anos”, disse o ministro de Cultura e Informação, Awwad Bin Saleh Alawwad. A proibição ocorreu porque o governo saudita considerava os cinemas uma ameaça à identidade cultural e religiosa do país. O governo, no entanto, não explicou se haverá salas de exibição separadas para homens e mulheres. Além disso, também não está claro que tipos de filmes serão permitidos.

A medida faz parte de um pacote de reformas culturais e econômicas, chamado Vision 2030, lançado em abril pelo príncipe herdeiro saudita Mohammed Bin Salman. O plano inclui a concessão da licença para dirigir às mulheres e uma campanha anticorrupção que resultou na prisão de mais de 200 pessoas em novembro deste ano.

As reformas de Mohammed Bin Salman vêm despertando reações opostas. Entusiastas acreditam se tratar de uma mudança sem precedentes no reino. Já analistas políticos acreditam que a campanha anticorrupção é uma forma de neutralizar desafetos políticos, enquanto as reformas culturais são feitas no intuito de atenuar a imagem negativa da Arábia Saudita no mundo, o que inclui também a criação de centros de relações públicas sauditas na Europa e na Ásia. A Arábia Saudita tem como religião oficial o wahabismo, a versão mais rígida e conservadora do islamismo e costuma ser alvo de críticas por seu regime opressor.

Apesar da proibição aos cinemas no país, o governo apoiou um festival de cinema saudita que aconteceu nos últimos anos na cidade de Dhahran, no leste do país. Algumas pessoas também conseguiam burlar a censura oficial. Enquanto uns conseguiam transmitir os filmes online, outros conseguiam assistir filmes na TV por satélite.

Em 2013, o filme “O Sonho de Wadja”, dirigido pelo saudita Haifaa Al-Mansur, se tornou o primeiro do país a concorrer ao Oscar. Além disso, foi o primeiro a ser filmado inteiramente na Arábia Saudita. A obra foi premiada em festivais de cinema em Veneza, Roterdã e Abu Dhabi.

Fontes:

The Guardian-Saudi Arabia to lift 35-year ban on cinemas

G1-Arábia Saudita permitirá abertura de cinemas em 2018

Folha de S.Paulo-Arábia Saudita libera cinemas públicos após mais de 35 anos de proibição