Arábia Saudita promete livrar o mundo do terrorismo islâmico Compromisso foi firmado pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, na primeira reunião da chamada ‘Otan árabe’

A Arábia Saudita se comprometeu a banir o terrorismo islâmico do mundo. O anúncio foi feito no último domingo, 26, pelo príncipe Mohammed bin Salman, em um discurso de inauguração de aliança entre 41 países muçulmanos para combater o terrorismo. Apelidada de “Otan árabe” a iniciativa tem como mentores os Estados Unidos e a Arábia Saudita e contará com cooperação financeira, política e militar entre os membros.

“Hoje, nós começamos a rastrear o terrorismo e constatamos sua derrota em muitos países do mundo, especialmente em países islâmicos. Nós prosseguiremos até que ele desapareça completamente da face da Terra”, disse o príncipe saudita.

O anúncio vem dias após um atentado dentro de uma mesquita no Egito deixar mais de 300 mortos. A nova aliança conta com países de maioria sunita e não incluiu países de maioria xiita, como o Irã e o Catar.

Em seu discurso, Mohammed bin Salman também se comprometeu a restaurar o islã moderado na Arábia Saudita, país cuja religião oficial é o wahabismo, uma vertente rígida e altamente conservadora do islã que por décadas promoveu a violência no reino.

O anúncio foi recebido com preocupação e ceticismo por críticos, que acreditam que a aliança aprofundará a guerra fria no Oriente Médio entre a Arábia Saudita e seu maior rival regional, o Irã. Ambos os países competem pela hegemonia no Oriente Médio e acusam um ao outro de promover o terrorismo na região e em outras partes do mundo.

Embora nunca tenham se enfrentado diretamente, a Arábia Saudita e o Irã já se envolveram em vários impasses e conflitos por procuração no Oriente Médio. O exemplo mais recente é o Líbano, país cujo primeiro-ministro renunciou logo após uma visita oficial a Riad. Ao anunciar sua renúncia, Hariri culpou o Irã, afirmando que a ingerência do governo de Teerã no Líbano, através do apoio ao Hezbollah, criou “um Estado dentro do Estado”.

Meses antes, o Catar, que tem laços com o Irã, foi alvo de um bloqueio econômico e diplomático liderado pela Arábia Saudita. O governo saudita acusa o Catar de gerar instabilidade no Golfo Pérsico ao apoiar grupos terroristas. O bloqueio tem o respaldo do governo dos Estados Unidos, um aliado de longa data da Arábia Saudita.

Já no Iêmen, que está prestes a entrar no terceiro ano de guerra civil, a Arábia Saudita acusa o Irã de fornecer armas clandestinamente para rebeldes da minoria houthi que tentam derrubar o governo. Uma aliança liderada pela Arábia Saudita interviu no país para combater os rebeldes houthis.

A guerra civil no Iêmen já ceifou 10 mil vidas e contribui, junto com a seca, para uma das mais severas crises de fome do mundo, em um país que sofre com uma epidemia de cólera. Em agosto deste ano, o o subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Stephen O’Brien, disse que a situação no Iêmen é “deplorável e evitável catástrofe, totalmente criada pelo ser humano”.

No início do mês, o exército saudita interceptou e destruiu um míssil balístico lançado do Iêmen, por rebeldes houthis, contra o aeroporto de Riad. Na época, o presidente americano, Donald Trump, que viajava pela Ásia, classificou o disparo do míssil como “mais uma ação do Irã”.

Em meio ao impasse, o ex-chefe do exército paquistanês e atual comandante da aliança árabe, Raheel Sharif, lembrou que países de maioria muçulmana– em especial, Iraque, Afeganistão, Nigéria e Paquistão – são os que pagam o maior preço pelo terrorismo Islâmico. Cerca de 70% dos ataques ocorridos nos últimos seis anos foram em países de maioria islâmica. No total, foram 70 mil atentados no período, que atingiram 200 mil pessoas, entre mortos e feridos.