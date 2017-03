ILHAS MALVINAS

Argentina cobra explicações por voos entre Brasil e Ilhas Malvinas Chancelaria argentina mostrou preocupação com o governo brasileiro por ter recebido pelo menos seis voos militares em direção às Ilhas Malvinas em 2016

O Ministério das Relações Exteriores da Argentina cobrou explicações ao governo brasileiro após detectar pelo menos seis voos militares do Reino Unido entre aeroportos no Brasil e as Ilhas Malvinas, território disputado entre argentinos e britânicos.

“A chancelaria instruiu a Embaixada da Argentina no Brasil a realizar esforços para resolver a situação com a chancelaria local e transmitir preocupação sobre o acontecimento“, disse a chancelaria argentina em nota divulgada na última quarta-feira, 1º.

De acordo com a Direção Nacional de Controle do Trânsito Aéreo da Argentina, foram realizados ao menos 18 voos entre o Brasil e o arquipélago no Atlântico Sul nos últimos dois anos, sendo seis feitos no ano passado e outros 12 realizados em 2015.

A ação é considerada pela Argentina como uma quebra em uma concordância adotada pelo Mercosul e pela Unasul e a chancelaria do país recordou o governo brasileiro do “compromisso de não receber aviões ou navios de guerra britânicos em direção ao arquipélago disputado”, em solidariedade ao pedido de soberania argentina sobre as Malvinas.

“O Ministério das Relações Exteriores brasileiro reafirmou o apoio ao nosso país em relação à questão das Malvinas e disse não ter conhecimento sobre esses voos, se comprometendo a fazer as investigações necessárias com o Ministério de Defesa local”, disse o comunicado argentino. Nenhuma autoridade brasileira se pronunciou diretamente sobre o caso.

As Ilhas Malvinas têm sido alvo de disputa entre argentinos e britânicos e em 1982 protagonizaram um conflito armado. A guerra de 72 dias, que culminou na rendição da Argentina, provocou a morte de 649 soldados argentinos e 255 britânicos.

Por oito anos, a ex-presidente Cristina Kirchner tentou pressionar o Reino Unido pela soberania argentina. No entanto, após Mauricio Macri assumir a presidência do país em 2016, as tensões aliviaram.

Em março de 2013, foi realizado um referendo no arquipélago, no qual a maioria da população votou pela permanência da soberania britânica. A Argentina não reconhece os resultados do referendo.

