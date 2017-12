ARA SAN JUAN

Argentina descarta encontrar sobreviventes em submarino 'Não haverá salvamento de vidas', disse o porta-voz da Marinha argentina

A Marinha da Argentina anunciou nesta quinta-feira, 30, o fim das buscas por sobreviventes no submarino ARA San Juan, que desapareceu no Atlântico Sul no último dia 15 de novembro com 44 tripulantes a bordo.

O porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, ressaltou, no entanto, que as buscas pelo submarino irão prosseguir. “Não haverá salvamento de vidas”, disse o porta-voz, argumentando ainda que os trabalhos de resgate foram finalizados por já ter passado “mais que o dobro do tempo de busca pela tripulação” determinado pelo protocolo internacional.

Ainda não foi encontrado qualquer sinal do submarino desde o seu último contato, que ocorreu na manhã do dia 15. Desde então as operações de resgate dos tripulantes contavam com a participação de dezenas de embarcações, aviões e um contingente de quase 5 mil pessoas de diversos países.

Em sua última mensagem, o submarino ARA San Juan relatou uma entrada de água pelo sistema de ventilação, que teria provocado um curto-circuito e um princípio de incêndio na casa de baterias.

A Marinha informou na semana passada que poucas horas após a última comunicação do ARA San Juan houve uma explosão na mesma zona onde estava o submarino.

Fontes:

Uol - Argentina desiste de resgatar sobreviventes em submarino; busca por embarcação será mantida