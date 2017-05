ORIENTE MÉDIO

A arte do ‘caligrafite’ Quando a caligrafia e o grafite se encontram, uma nova forma de arte nasce

O distrito de Manshiyat Naser, no Egito, é um dos lugares mais pobres do Cairo. O lugar que também é conhecido como “Cidade Lixo” virou tela do artita francês-tunisiano eL Seed. Ele pintou a obra “Perception” num mural que passa por mais de 50 prédios.

Os desenhos parecem abstatros e aleatórios, mas quando se vê da cafeteria no topo da colina de Mokattam, as pinturas se unem e formam uma expressão escrita na caligrafia árabe, transformando vários prédios feios em um poema que celebra a história e a cultura do lugar.

A expressão que eL Seed escolheu é um aforismo atribuído o Atanásio de Alexandria, 20° arcebispo de Alexandria: “aquele que quer ver a luz do Sol deve limpar primeiro seus olhos”. Para o artista, isso significa que “se quer julgar alguém, você deve primeiro limpar seus olhos de todos os preconceitos que você tem sobre alguém ou sobre uma comunidade. Para mim, a luz do Sol é a ideia de verdade”.

“Perception” demorou mais de um ano para se planejado e um mês para ser pintado. Em vez de contratar assistentes, eL Seed convidou um grupo de amigos de infância para trabalhar com ele. “Mesmo se eu oferecesse pagar muito dinheiro, ninguém passaria um mês num lugar como este por causa do cheiro, das dificuldades e da logística”.

A caligrafia, usada em versos do Corão, era uma forma de se comunicar diretamente com Deus. Nos últimos anos, a caligrafia começou a impulsionar uma nova geração de jovens artistas que querem criar uma arte de rua com a identidade árabe. Eles ignoram as regras da caligrafia tradicional, para combiná-la com o grafite, uma forma de arte predominantemente ocidental.

A caligrafia começou no Líbano e na Palestina antes de ir para o Egito, Tunísia, Líbia e Síria com a Primavera Árabe. A arte pública era dominada pelos ditadores do Oriente Médio, que comissionavam estátuas e murais para si. Em 2011, artistas começaram a se arriscar para divulgar mensagens políticas e sociais, inspirando as revoluções. Eles podiam ser presos ou torturados. O grafite é uma forma rápida e barata de fazer isso.

Na cidade síria de Kafranbel, as pessoas usam a caligrafia como uma parte da luta contra os jihadistas do Jabhat Fateh al-Sham. Eles usam o Twitter para postar imagens das mensagens que escrevem. Os militantes frequentemente destroem as mensagens, mas os artistas criam outras.

Nem todo o grafite é de confronto. No Líbano, Yazan Halwani usa o grafiti para criar retratos de ícones culturais libaneses. Ele espera ajudar a unir o país que foi dividio pela guerra civil. Pedestres geralmente param para vê-lo trabalhar. Halwani usa o diálogo para convencer policiais e guardas de que não está fazendo vandalismo, mas ajudando a embelezar a cidade. Um policial uma vez ficou tão entusiasmado que deixou sua arma de lado e passou o spray de tinta para o artista para ajudá-lo.

No Egito, onde a polícia não é tão tolerante, Khadiga El-Ghawas combina a caligrafia tradicional, que ela começou a estudar aos 6 anos, com a fotografia. Numa técnica conhecida como “lightpainting”, ela usa a luz para formar a caligrafia nas ruas escuras de Alexandria. As fotos imortalizam suas obras. Seu trabalho não deixa rastros físicos e não pode ser apagado por ninguém.

Talvez pelo tamanho impressionante de “Perception” de El Seed no Cairo que este é um dos poucos grafites que ainda resiste depois de um ano de quando foi feito. Muitos são apagados pelo Estado. As pessoas agora visitam tanto o café no topo da colina para ver a obra que os próprios residentes do Cairo estão começando a ver Manshiyat Naser com outros olhos.

Fontes:

The Economist-Calligraffiti