GESTÃO FIASCO

As escolhas erráticas de Donald Trump As qualidades que fizeram de Donald Trump um empresário bem-sucedido estão se revelando inadequadas para a função de chefe de Estado

O rei, escreveu Charles de Marillac, o embaixador francês na corte de Henrique VIII, era tão imprevisível que sua palavra assemelhava-se “à cera amolecida que assumia uma infinidade de formas”. Além disso, “não confiava em ninguém”. Alguns dos acontecimentos turbulentos do primeiro mês do governo de Donald Trump, entre os quais o pedido de demissão em 13 de fevereiro do conselheiro de Segurança Nacional, Michael Flynn, depois das revelações de que teria discutido as sanções impostas pelos EUA à Rússia com o embaixador russo em Washington, não teriam surpreendido Marillac. Porém, o mais preocupante é que não são apenas problemas iniciais de uma administração extremamente confusa, e sim estão enraizados no estilo de gestão idiossincrática de Trump.

O pedido de renúncia de Flynn, devido a um “desgaste na confiança” que o presidente havia depositado no ex-funcionário de inteligência militar, foi, na verdade, uma das melhores decisões de Trump. Uma pessoa com um temperamento irascível e opiniões radicais, Flynn havia sido uma má escolha para o cargo. No entanto, o fato de Trump tê-lo convidado a assumir um posto importante há pouco tempo e as circunstâncias de sua demissão, que inundaram o governo de relatos de funcionários descontentes, não são tranquilizadores.

O trabalho do conselheiro de Segurança Nacional exige que o ocupante do cargo tenha um temperamento frio, controlado, e uma excelente capacidade de administração. Poucos se destacaram na função. A nomeação de Flynn, um dos mais entusiásticos assessores de Trump na campanha presidencial, foi resultado da desconfiança do presidente em relação a possíveis alternativas e de sua admiração pelo estilo firme de Flynn se expressar. É possível também que Trump não soubesse com clareza as exigências que o cargo impunha. Ele o demitiu, ao que parece, não por causa do deslize cometido ou por incompetência, mas sim porque provocou constrangimento entre os integrantes do novo governo.

Seus prováveis substitutos, Keith Kellogg e David Petraeus, ambos generais de reserva, e Robert Harward, um almirante também da reserva, apesar de não terem atributos especiais para exercer o cargo, são mais adequados do que Flynn. Trump já nomeou 35 pessoas para preencher os 700 cargos seniores, que exigem a confirmação do Senado. Em 15 de fevereiro, um deles, Andrew Puzder, o secretário do Trabalho indicado, recusou o convite depois que ficou claro que teria dificuldade de ser confirmado pelo Congresso.

Trump ainda pode salvar seu governo. Porém, isso envolve não só a mudança de atitude quanto a determinados assuntos, como aconteceu muitas vezes no passado, como também uma visão mais abrangente da administração de um país e uma reformulação de seu estilo beligerante e altamente personalizado de liderança. As qualidades que o fizeram ser um empresário bem-sucedido do mercado imobiliário estão se revelando inadequadas à função de chefe de Estado.

Mas Trump não tem consciência de seus erros nem do caos em que mergulhou o governo. Em uma entrevista ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em 15 de fevereiro, Trump atribuiu a culpa da demissão de Flynn às declarações dos jornalistas a respeito de suas conversas com o embaixador russo Sergey Kislyak antes da posse. “Ele tem sido tratado de uma maneira muito injusta pela mídia americana, que divulga notícias falsas.”

