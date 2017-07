VENEZUELA

As manobras de Maduro para se manter no poder A transferência do opositor Leopoldo López para a prisão domiciliar é mais uma das manobras de Nicolás Maduro para se manter no poder

Em 5 de julho, dia da comemoração da independência da Venezuela, militantes pró-governo armados com paus, barras de metal e pistolas entraram no prédio da Assembleia Nacional e agrediram os deputados presentes. Algumas das vítimas, atordoadas e ensanguentadas, foram socorridas nos jardins do prédio. Duas foram hospitalizadas, com suspeita de fratura de crânio. O grupo atendeu a um pedido de Tareck el Aissami, o vice-presidente do país, segundo o qual, a Assembleia, sob controle da oposição desde as eleições de dezembro de 2015, havia sido sequestrada por uma “oligarquia” e, por isso, os “patriotas” precisavam defendê-la. A Guarda Nacional, responsável pela segurança dos parlamentares, pouco fez para deter a violência.

Três dias depois, de madrugada, Leopoldo López, um dos principais líderes da oposição venezuelana, condenado a 13 anos e nove meses de prisão, por supostamente incitar a violência durante as manifestações em 2014, foi transferido da penitenciária militar de Ramo Verde para sua casa, onde ficará em prisão domiciliar. O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), leal ao governo, justificou sua transferência por motivos de saúde. Embora López, com uma aparência saudável, não seja um homem livre, a decisão de mantê-lo em prisão domiciliar causou surpresa.

A atitude inesperada do governo em relação a López é mais um episódio confuso em uma situação caótica no país. Desde o fim de março, os protestos em Caracas causaram a morte de pelo menos 95 pessoas. A escassez de produtos básicos e de medicamentos aumenta a indignação popular. Segundo a agência de classificação de risco S&P, a inflação neste ano será de 950%. Três quartos dos venezuelanos se opõem ao regime ditatorial que se prolonga há 18 anos.

Os sinais de descontentamento também são visíveis entre membros do governo e das Forças Armadas. Desde o início dos protestos, mais de 100 soldados foram presos acusados de rebelião. A procuradora-geral da República, Luisa Ortega Díaz, uma chavista histórica, é, hoje, uma das críticas mais contundentes do regime.

A libertação de López está sendo usada por Maduro como uma estratégia para impedir uma aliança entre Ortega e a oposição. Maduro a acusa de ser responsável pela condenação de López, enquanto se isenta de culpa, embora tenha ordenado a prisão de López em 2014, com a afirmação que faria o mesmo com “todos os fascistas”. O Tribunal Supremo de Justiça, por sua vez, quer processar Ortega por faltas graves no exercício de seu cargo.

A transferência de López para a prisão domiciliar não foi um gesto de condescendência de Maduro, e sim uma manobra política para aumentar a divisão entre os políticos de oposição em mais uma tentativa de se manter no poder. Se o governo tivesse a intenção de se mostrar aberto ao diálogo, Maduro teria libertado López, assim como outros presos políticos. Mas a crise política e econômica se agrava cada vez mais e a população exige a saída de Maduro. Até quando ele resistirá?

