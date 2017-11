DESINFORMAÇÃO ONLINE

As redes sociais ameaçam a democracia? Facebook, Google e Twitter prometiam resgatar a política através da informação. Não é o que está acontecendo

Em uma democracia liberal todos têm o direito de viver da forma como quiser. Porém, sem acesso à informação decente, civilidade e consenso, as sociedades tendem usar a coerção para resolver suas diferenças.

Tempos atrás, as redes sociais ascendiam no mundo com a promessa de mais acesso à informação, esclarecimento político e uma sociedade mais conectada. Tais elementos auxiliariam no combate à corrupção, à intolerância e à disseminação de mentiras. Não é o que vem sendo observado e a revelação de que as redes sociais tiveram um papel no alastramento de notícias falsas disseminadas por hackers russos durante as eleições americanas é prova disso.

O Facebook, por exemplo, admitiu ter conhecimento de que sua plataforma foi usada, entre janeiro de 2015 e agosto deste ano, para espalhar informações mentirosas criadas por hackers russos. Mas os problemas criados pela Rússia são apenas a ponta do iceberg.

Por todo o mundo, o segmento político está cada vez pior. Em parte, porque o alastramento de mentiras e ódio corrói a capacidade de julgamento dos eleitores e agravam o partidarismo. As redes sociais não causam divisão na sociedade nem a polarização entre eleitores, mas amplificam os dois problemas. E o fato de ser um advento novo e de funcionamento pouco estudado, elas exercem uma influência extraordinária sobre os usuários.

Elas lucram com postagens de fotos, histórias e comentários pessoais de seus usuários. E por conseguir medir a reação dos usuários, elas sabem exatamente como atingi-los. Elas coletam dados sobre os usuários para que o algoritmo determine o que exibir para cada um, de maneira que continuem em um ciclo de cliques e compartilhamento.

Seria maravilhoso se um sistema como este promovesse a ascensão da verdade e do conhecimento. Mas a realidade não é tão bela. Qualquer um que já tenha rolado a timeline do Facebook sabe que, em vez de divulgar conhecimento, o sistema oferece coisas compulsivas destinadas a reforçar as crenças pessoais do usuário, o chamado filtro bolha. Isso compromete o debate político saudável, pois não há consenso quando cada lado enxerga apenas seu ponto de vista. E com cada lado escutando que outro não presta, as redes sociais têm pouco espaço para empatia. Em contraponto, elas permitem a ascensão de conspirações e pensamentos nativistas.

Inevitavelmente as pessoas aprenderão a lidar com as redes sociais e se adaptarão a elas, como sempre ocorre com todos os novos adventos. Porém, até que isso aconteça, muito dano ainda pode ser causado. Críticos sugerem algumas medidas para conter essa ameaça. Uma delas é exigir que as empresas donas das redes sociais sejam responsabilizadas pelo conteúdo nelas divulgado, da mesma forma que editoras de revistas. Outra medida seria mais transparência nas empresas donas das redes sociais e que elas sejam tratadas como monopólios a serem desmantelados.

