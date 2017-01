GUERRA CIVIL

Assad se diz disposto a ‘negociar tudo’ pelo fim da guerra na Síria Presidente sírio diz que estaria disposto a negociar até mesmo sua renúncia com rebeldes da oposição, se eles concordarem em discutir a Constituição

O presidente sírio Bashar al-Assad disse que seu governo “está disposto a negociar tudo” para encerrar a guerra civil na Síria. A declaração foi dada nesta segunda-feira, 9, em entrevista à imprensa francesa.

Negociações entre o governo Assad e rebeldes estão previstas para ocorrer no final deste mês, em Astana, capital do Cazaquistão. As conversas serão mediadas pela Rússia, aliada de Assad, e Turquia, que apoia os rebeldes.

Questionado se estaria disposto a renunciar à presidência, a principal demanda dos rebeldes, Assad disse que “sim, mas que sua posição está ligada à Constituição”. “Se [a oposição] quiser discutir esse ponto, eles devem discutir a Constituição”, disse Assad.

Assad culpou os rebeldes por violar várias tréguas negociadas e defendeu os esforços do exército para retomar dos rebeldes o controle sobre Wadi Barada, um vale localizado a 15 km de Damasco, responsável pelo abastecimento de água da capital.

A guerra civil síria já dura quase seis anos, deixou mais de 400 mil mortos e deslocou quase metade dos 22 milhões de habitantes do país. Nos últimos meses, ocorreram várias negociações de paz. A mais recente foi suspensa após um acordo de cessar-fogo ser violado. Os rebeldes culpam as forças de Assad pela violação.

