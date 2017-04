CRIME NA FRONTEIRA

Assaltantes roubam US$ 40 milhões de transportadora no Paraguai Criminosos invadem e assaltam transportadora de valores em Ciudad del Este. Suspeita-se de quadrilha de brasileiros que atua na fronteira do Brasil com o Paraguai

Pelo menos 30 homens fortemente armados invadiram a sede da transportadora de valores Prosegur, em Ciudad del Este, no Paraguai, durante a madrugada desta segunda-feira, 24, e roubaram cerca de US$ 40 milhões (R$ 120 milhões). Um policial paraguaio foi morto durante a perseguição e quatro pessoas ficaram feridas.

Até o momento, a suspeita é de que os criminosos sejam brasileiros e façam parte de uma quadrilha que disputa o controle da fronteira entre os dois países. Em entrevista à rádio ABC Cardinal, o ministro do Interior paraguaio, Lorenzo Lezcano, afirmou que a maioria dos carros usados no assalto tinha placa do Brasil e uma vítima relatou ter ouvido os assaltantes falando em português. O ministro informou que as autoridades paraguaias estão trabalhando em conjunto com a Polícia Federal do Brasil.

Segundo o jornal ABC Color, os assaltantes estavam armados com fuzis automáticos, granadas e caminhonetes com metralhadoras de combate antiaéreo. Os criminosos bloquearam ruas e, após a ação, queimaram veículos por toda a cidade para dificultar o trabalho da polícia paraguaia. O jornal classifica como possivelmente o maior assalto da história do país.

Lezcano disse na entrevista que as autoridades paraguaias tinham a informação de que haveria um assalto no país, mas não sabiam “a hora, o lugar, nem o objetivo”. A sede da empresa fica a 4 quilômetros da Ponte Internacional da Amizade, no oeste do Paraná.

