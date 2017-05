ETERNO 007

Ator Roger Moore morre aos 89 anos Famoso por interpretar James Bond, na franquia 007, Moore estava em tratamento contra um câncer

Nesta terça-feira, 23, o ator inglês Roger Moore morreu, aos 89 anos, na Suíça. A família anunciou a morte pelo Twitter, contando que Moore lutava contra um câncer.

“É com o coração pesado que nós anunciamos que nosso amado pai, Sir Roger Moore, faleceu hoje na Suíça após uma curta, mas brava, batalha contra câncer. O amor com que ele foi cercado em seus dias finais foi tão grande que não pode ser quantificado apenas em palavras”, escreveram seus filhos Deborah, Geoffrey e Cristian. Moore deixa, ainda, a esposa Kristina Tholstrup, com quem era casado desde 2002. Ainda de acordo com a família, o ator será velado em uma cerimônia privada em Mônaco.

Nativo de Londres, Moore começou sua carreira artística trabalhando como modelo. No início dos anos 1950, assinou um contrato de sete anos com a MGM. Só ficou famoso, porém, em 1962, quando conquistou o papel Ivanhoe, na série “O Santo”. Ele interpretou o personagem por sete anos.

Seu papel mais icônico, como o famoso espião James Bond, veio em 1973, no filme “Só Viva e Deixe Morrer”. Ele substituiu Sean Connery, que interpretou Bond por quase 10 anos, e bateu o recorde de seu antecessor: Moore deu vida ao personagem por 12 anos. Depois de “Só Viva e Deixe Morrer”, veio “007 contra o Homem com a Pistola de Ouro”, em 1974; “O Espião que me amava”, de 1977; “007 contra o Foguete da Morte”, de 1979; e “007 – Somente para Seus Olhos”, de 1981. Seu último filme como 007 foi em 1985, com “Na Mira dos Assassinos”.

Sua carreira foi longa, e não se resumiu apenas ao icônico espião inglês. Porém, era como Mr. Bond que Moore era conhecido. Ele dizia não se incomodar nem um pouco. “Por que eu deveria? Ser eternamente conhecido como Bond não têm desvantagem”, afirmou Moore, em 2014.

Além da carreira como ator, Moore dedicou grande parte de seu tempo a obras de caridade. Participou de várias ações para arrecadar fundos que seriam doados aos mais necessitados. Por este trabalho, o ator foi escolhido como embaixador da boa vontade da Unicef. Além disso, por seu trabalho na agência da ONU, o ator foi condecorado pela rainha Elizabeth II como Cavaleiro do Império Britânico em 1999 e passou a ser Sir Roger Moore.

Em 1991, Moore visitou o Brasil para dar ao ator Renato Aragão o título de representante da Unicef no país.

Fontes:

G1-Roger Moore, ator de '007', morre aos 89 anos