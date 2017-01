CULTURA

Autora americana lança livro sobre a Lei Seca nos EUA Como a Lei Seca redefiniu a política e a justiça criminal nos Estados Unidos

Quase um século depois que os Estados Unidos proibiram o consumo de bebidas alcoólicas, a história da proibição parece absurda. Mas a Lei Seca foi um duro golpe para as classes trabalhadoras, como relata Lisa McGirr em seu livro instigante The War on Alcohol:Prohibition and the Rise of the American State.

Quando a 18ª emenda da Constituição dos Estados Unidos que proibiu a fabricação, venda e consumo de bebidas alcoólicas foi aprovada em 1919, seu alvo foram os bares onde os homens se reuniam para beber cerveja e conversar. Essa proibição deu início ao que Lisa McGirr, uma professora de Harvard, descreve como o “esforço mais ousado para redefinir o comportamento privado na história da nação”.

Os bares dos bairros fecharam, mas as destilarias domésticas continuaram a fabricar bebidas alcoólicas e o consumo de álcool passou a ser uma atividade clandestina nas casas, em locais onde as bebidas eram vendidas ilegalmente e em clubes esportivos. Uma gigantesca máquina burocrática do governo federal controlava a proibição, com operações que muitas vezes tinham como alvo pequenas destilarias familiares ou esquemas de venda, em vez das atividades criminosas dos gângsteres que subornavam as autoridades, como Al Capone.

Depois do choque, a raiva dominou a população. O resultado, escreveu McGirr, foi a agitação política. Muitos trabalhadores americanos votaram em Al Smith, o candidato do Partido Democrata à presidência em 1928. Smith, o primeiro candidato católico à presidência da República, não venceu as eleições em 1928, mas a raiva era palpável.

O foco da narrativa de McGirr concentra-se mais nos efeitos prolongados da Lei Seca na sociedade. Apesar de sua reputação como um absurdo histórico, a proibição foi mais uma evidência do crescente poder do Estado americano no início do século XX. O progressismo de Woodrow Wilson e o New Deal de Franklin Roosevelt também foram movimentos que surgiram nesse período. A proibição exigia o cumprimento da lei e a estrutura da polícia na década de 1920 logo superou a organização do Bureau of Investigation, o precursor do FBI.

A Lei Seca foi revogada em 1933, durante o primeiro ano da presidência de Roosevelt. No entanto, como McGirr observou, as lições dos 13 anos em que o país assistiu à desmoralização das autoridades, ao aumento da corrupção e criminalidade, e ao enriquecimento das máfias que controlavam o contrabando de bebidas, ainda precisam ser aprendidas. Assim como a guerra ao álcool, a guerra às drogas tem tido pouco sucesso em reduzir a oferta e a demanda por drogas. Uma leitura etílica da história teria um efeito maravilhoso nos políticos americanos.

Fontes:

The Economist-Stocking filler