Autoridades americanas causam má impressão entre turistas

Que tipo de recepção os viajantes esperariam receber ao chegarem nos Estados Unidos? A resposta deveria ser uma recepção calorosa. Os americanos são um dos povos mais simpáticos do mundo. Mas, infelizmente, para esse povo hospitaleiro alguns relatos sobre o comportamento das autoridades nos aeroportos causam uma péssima impressão nos turistas.

Assim, depois de assistir ao agora famoso vídeo da United Airlines no qual um passageiro de origem vietnamita é retirado à força do avião para dar lugar à tripulação, os asiáticos talvez pensem que situações semelhantes podem acontecer com eles. Há pouco tempo, pessoas de determinadas etnias foram impedidas de entrar no país por causa de questões religiosas.

Existem planos de dar ainda mais autoridade aos funcionários dos aeroportos para examinar os smartphones e exigir as senhas de redes sociais e detalhes financeiros dos viajantes. Mesmo os cidadãos americanos não estão imunes à vigilância, como no caso do engenheiro da Nasa, Sidd Bikkannavar, a quem pediram para entregar o celular e informar a senha para desbloqueá-lo ao chegar no aeroporto de Houston em 30 de janeiro, dez dias após a posse de Donald Trump.

Logo depois da declaração do CEO da United, Óscar Muñoz, que a companhia iria fazer uma revisão nos procedimentos em casos de overbooking, o Los Angeles Times publicou o relato de um passageiro da primeira classe de um voo da United a quem ameaçaram de prender com algemas se não cedesse sua poltrona a um passageiro com alta prioridade. A mídia e seus leitores gostam de matérias desse tipo. Por esse motivo, as más reputações são fáceis de adquirir, mas difíceis de serem esquecidas.

