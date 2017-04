EUA X RÚSSIA

Bombardeio na Síria abala relações entre Trump e Putin A Rússia chamou de agressão a um país soberano o lançamento de mísseis à base aérea Shayrat na Síria pelo governo dos EUA

Durante a campanha presidencial e a possível vitória de Donald Trump o governo russo achou que poderia manter uma relação cordial com os EUA. Mas nas últimas semanas as investigações das agências de inteligência dos EUA sobre a interferência do Kremlin nas eleições presidenciais gerou um clima de tensão.

A decisão de Trump de bombardear uma base aérea do governo sírio em 7 de abril dissipou a última das ilusões de um relacionamento amistoso. “Essa decisão de Washington causou danos significativos às relações já tensas entre a Rússia e os EUA”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Como previsível, a Rússia reagiu indignada ao ataque. O Kremlin chamou-o de grave “agressão contra um Estado soberano em violação às normas do direito internacional”. O ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, comparou-o à invasão do Iraque em 2003 e pediu à ONU para convocar uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. A televisão estatal russa exibiu um longo documentário recapitulando a história das operações militares americanas no exterior, da Nicarágua ao Afeganistão, do Iraque à Líbia.

Se o ataque de mísseis à base aérea do governo sírio significou uma demonstração de força dos EUA e vontade de desempenhar um papel mais atuante no Oriente Médio, a posição de Putin na região poderá se enfraquecer. Ao enviar bombardeiros e forças especiais para apoiar Bashar al-Assad, o Kremlin procurou restabelecer o status da Rússia como uma potência mundial. A decisão de Trump desafiou esse status.

Em retaliação, a Rússia suspendeu o acordo com os EUA para evitar incidentes aéreos na Síria. Os militares russos também anunciaram planos para fortalecer as defesas aéreas nas posições do governo sírio. No entanto, apesar da retórica veemente, a reação da Rússia até agora tem se limitado aos pronunciamentos do governo. Putin é pragmático e não quer se envolver em um conflito direto com os EUA. Mas a atitude da Rússia dependerá das próximas ações do governo Trump.

Fontes:

