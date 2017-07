VENEZUELA

Brasil alfineta Maduro e pede respeito à democracia na Venezuela Em nota, chancelaria brasileira insta a Venezuela a respeitar o resultado das eleições legislativas, na qual a oposição obteve uma vitória expressiva

O Ministério das Relações Exteriores brasileiro divulgou um comunicado nesta terça-feira, 5, pedindo “pleno respeito” ao resultado das eleições legislativas de dezembro na Venezuela. O pedido ocorre após o Partido Socialista Unido da Venezuela, do presidente Nicolás Maduro, tentar impugnar a posse de alguns deputados eleitos pela oposição.

“Como afirmou em outras ocasiões, o Governo brasileiro confia que será plenamente respeitada a vontade soberana do povo venezuelano, expressada de forma livre e democrática nas urnas”, diz o texto. “Não há lugar, na América do Sul do século XXI, para soluções políticas fora da institucionalidade e do mais absoluto respeito à democracia e ao Estado de Direito”.

Além de tentar impedir alguns legisladores de tomarem posse, o chavismo também apressou a aprovação de leis nos últimos dias. Uma das últimas medidas que Maduro tomou foi retirar do Legislativo o poder de nomear parte dos diretores do Banco Central da Venezuela (BCV).

“O governo brasileiro confia, igualmente, que serão preservadas e respeitadas as atribuições e prerrogativas constitucionais da nova Assembleia Nacional venezuelana e de seus membros, eleitos naquele pleito”, diz o texto da chancelaria. “O governo brasileiro insta todos os atores políticos venezuelanos a manter e aprimorar o diálogo e a boa convivência, que devem ser a marca por excelência das sociedades democráticas.”

Na última eleição parlamentar venezuelana, ocorrida no dia 6 de dezembro, a oposição obteve a maioria qualificada da Assembleia Nacional, antes dominada por parlamentares fiéis ao governo.

