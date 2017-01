VOO MH370

Buscas por avião da Malaysia Airlines desaparecido em 2014 são suspensas Avião 'não pôde ser localizado' na zona de buscas, em uma área de 120 mil km²

Os governos da Malásia, Austrália e China anunciaram nesta terça-feira, 17, a suspensão das operações submarinas de busca no Oceano Índico do avião da Malaysia Airlines que desapareceu em 2014 com 239 pessoas a bordo.

O avião, um Boeing 777, desapareceu no dia 8 de março de 2014 pouco depois de decolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim.

Em comunicado, autoridades dos três países informaram que o avião “não pôde ser localizado” na zona de buscas, em uma área de 120 mil km², “apesar de todos os esforços realizados com ajuda da ciência disponível, de tecnologia de ponta e dos conselhos de profissionais extremamente competentes […] A busca submarina do MH370 foi, portanto, suspensa”.

O desaparecimento do voo MH370 da Malaysia Airlines é um dos maiores mistérios da história da aviação civil. O fim das operações de busca já havia sido anunciado pelo governo da Malásia há duas semanas.

Desde o desaparecimento do avião, cerca de 20 pedaços localizados no litoral do Oceano Índico foram identificados como provavelmente pertencentes ao Boeing 777 da Malaysia Airlines.

Autoridades já admitiram a possibilidade de os destroços do avião não estarem na zona de buscas. Especialistas identificaram uma outra área provável de 25 mil km², mas os governos da Malásia e da Austrália decidiram não ampliar as operações por causa da baixa probabilidade de encontrar o avião.

“Não perdemos a esperança de que um dia sejam obtidas novas informações e de que em algum momento no futuro o avião seja localizado”, ressaltaram as autoridades.

Fontes:

