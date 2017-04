NESTA DATA

Bush admitiu que Iraque não tinha armas de destruição em massa Em entrevista à emissora americana NBC, Bush admitiu que não foram encontradas armas químicas e biológicas no país, contrariando discursos anteriores

Em 8 de fevereiro de 2004, o então presidente dos Estados Unidos George W. Bush anunciou em entrevista à emissora de televisão NBC que não foram encontrados indícios de que o Iraque estaria fabricando armas de destruição em massa. Bush disse na entrevista que Saddam Hussein, presidente do Iraque na época, apenas “tinha a capacidade” de produzir armas químicas e biológicas.

A entrevista de Bush contrariou discursos anteriores que serviam de justificativa para a invasão do exército americano ao Iraque. Antes da invasão ao país do Oriente Médio, Bush garantia que havia armamento de destruição massiva e que Hussein estaria ocultando-as. Com isso, afirmava que a intervenção americana era necessária.

Após os atentados de 11 de setembro de 2001, Bush aprovou a Lei Antiterrorismo, que autorizava a prisão de estrangeiros sem acusação prévia, e iniciou uma investida contra nações que foram consideradas inimigas dos Estados Unidos, iniciando pelo Afeganistão. A guerra contra o país derrubou o governo Talibã, mas fracassou na captura de Osama Bin Laden – que havia reivindicado a autoria dos atentados.

Em 2002, o governo americano direcionou sua atenção para o Iraque e iniciou uma forte campanha contra as ações militares de Saddam Hussein, além de acusá-lo de ter armas químicas e biológicas no país. No entanto, um grupo de inspetores da ONU divulgou um relatório oficial que comprovava que não havia esse tipo de armamento no país.

Mesmo assim, Bush formou uma coalizão militar com apoio de tropas britânicas, italianas, espanholas e australianas para invadir o país em março de 2003. O grupo conseguiu derrubar o governo de Saddam Hussein e estabelecer um governo provisório, entretanto, não encontraram o armamento de destruição massiva.

Em 2008, Bush admitiu em entrevista para a ABC World News que havia errado em ter afirmado que havia tal armamento no Iraque e ter usado como justificativa para a guerra no país, que deixou mais de 4,2 mil soldados mortos.

