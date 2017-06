EM TODO O MUNDO

Número de detentas aumentou 50% desde 2000 Apesar de cometerem em geral crimes menos violentos ou graves do que os homens, o número de mulheres condenadas à prisão teve um aumento preocupante nos últimos anos

Uma das mais novas prisões do México permite que as detentas recebam uma visita conjugal todas as semanas. Os quartos reservados para essas visitas em Coatlán del Río têm camas com lençóis limpos, chuveiros e sanitários. Qualquer presa casada pode usá-los, assim como os casais do mesmo sexo, desde que tenham formalizado a relação conjugal em um estado mexicano onde o casamento gay é permitido.

Infelizmente, os ambientes conjugais são pouco usados. “As mulheres na prisão são muitas vezes abandonadas por seus maridos ou companheiros”, disse um dos guardas do presídio. Das 1.400 detentas, quantas recebem visitas conjugais regulares? “Apenas uma”, respondeu. Uma detenta foi condenada por tráfico de drogas para ajudar o marido. “Ele também foi condenado à prisão, mas assim que o libertaram encontrou outra mulher”, disse o guarda.

Os detentos condenados por crimes violentos são quase todos do sexo masculino e só menos de 10% dos prisioneiros do mundo inteiro são mulheres. Mas o número de detentas aumentou em 50% desde 2000. As mulheres são menos violentas do que os homens e, em geral, cometem crimes para sustentar as famílias. Na Indonésia e nas Filipinas, mais de 90% das mulheres foram condenadas por tráfico de drogas. Na Irlanda, 80% estão presas por não pagarem multas. A fabricação ilegal de bebidas alcoólicas é uma dos crimes mais comuns cometidos pelas mulheres no Quênia, porque é uma atividade caseira que permite cuidar dos filhos. No Afeganistão, metade das detentas cometeu crimes “morais”, como fugir com o namorado ou o amante.

A preocupação com os filhos de mulheres condenadas à prisão é genuína, porque muitas vezes as crianças só têm as mães para cuidar delas. Coatlán del Río tenta manter mães e crianças pequenas juntas. A prisão tem um playground e uma biblioteca para crianças. Há pouco tempo, uma mudança no Código Penal da Costa Rica impôs mais rigor ao critério de condenação de mulheres acusadas de tráfico de drogas para ajudar os maridos ou amantes, ou por roubo a fim de sustentar os filhos. A prisão domiciliar e a tornozeleira eletrônica prejudicam menos as crianças, que muitas vezes não têm família, além da mãe, para protegê-las.