Canadá busca novos parceiros de livre comércio Justin Trudeau quer diversificar as relações comerciais do Canadá a fim de estimular a abertura do país a novos mercados

Em 2 de dezembro, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, viajou para a China com o objetivo de estreitar as relações comerciais com os chineses. O Canadá precisa de novos mercados em razão da política isolacionista dos Estados Unidos. Por sua vez, a China quer ter acesso às commodities e à tecnologia do Canadá, além de um canal de comunicação com outros países do G7. No entanto, apesar das negociações que se prolongam há mais de um ano, é possível que Trudeau se frustre nessa viagem.

O governo liberal de Trudeau tem enfrentado dificuldades para firmar novos acordos comerciais. Em novembro, em uma reunião em Danang, no Vietnã, o Japão culpou o Canadá por adiar a divulgação de uma nova versão da Parceria Transpacífico, com sua exigência de inclusão de uma cláusula referente à proteção da cultura canadense.

As rodadas de renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta) se prolongarão até o primeiro trimestre de 2018 devido às significativas diferenças conceituais entre os Estados Unidos, o Canadá e o México. Para um país cujo comércio é equivalente a 64% do PIB, essa situação é preocupante.

Trudeau quer fazer acordos comerciais que obedeçam a padrões rígidos de proteção ao trabalho, ao meio ambiente e aos direitos humanos. A União Europeia concorda com esses princípios e assinou no ano passado o Acordo Econômico e de Comércio (CETA) com o governo canadense. Mas outros parceiros comerciais, cujos padrões, ao contrário da Europa, são bem diferentes dos parâmetros do Canadá, não querem associar as relações comerciais a princípios éticos e ambientais.

A ideia da China é fazer um acordo simples semelhante ao assinado com a Austrália em 2015. “Na opinião de Pequim os fatores não econômicos não se inserem no contexto dos acordos comerciais”, escreveu Charles Burton, um especialista em estudos da China. Os Estados Unidos são receptivos aos padrões trabalhistas e ambientais, como uma forma de combater a concorrência do México, porém não concordam com a inclusão dos direitos indígenas em acordos comerciais.

Os Estados Unidos são o principal parceiro comercial do Canadá, disse François-Philippe Champagne, ministro do Comércio do Canadá. Porém, com “o governo mais protecionista em Washington desde a década de 1930 é preciso diversificar”.

A necessidade de encontrar novos parceiros não é resultado apenas da política protecionista dos EUA. Até o momento, a economia do Canadá mostra sinais de crescimento. O PIB deverá ter um aumento de 3% este ano e o desemprego é de 5,9%, a menor taxa em dez anos. Entretanto, a produção de petróleo e a indústria automobilística, que têm um crescimento sustentado há mais de uma década, enfrentam dificuldades. O petróleo da província de Alberta, caro de produzir, sofre a crescente concorrência do gás e da energia renovável.

Os setores econômicos do futuro incluem a produção de alimentos, a construção de usinas hidrelétricas e o investimento em inteligência artificial, mas nenhum deles corresponde à importância do setor automobilístico e da produção de petróleo para a economia canadense.

