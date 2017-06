CARDEAL AUSTRALIANO

Cardeal ‘número três’ do Vaticano é acusado de crimes sexuais na Austrália Polícia australiana convoca o tesoureiro do Vaticano, cardeal George Pell, a depor em um tribunal de Melbourne sobre casos de abuso sexual

O cardeal australiano George Pell foi acusado nesta quarta-feira, 28, de ter cometido crimes sexuais pela polícia de seu país. Pell é tesoureiro do Vaticano, o terceiro cargo mais importante na hierarquia da Santa Sé, e torna-se a mais importante autoridade da Igreja a enfrentar acusações dessa natureza.

O vice-comissário da polícia do Estado de Victoria, Shane Patton, informou que o cardeal foi convocado pela polícia para comparecer a um tribunal em Melbourne no dia 18 de julho, onde enfrentará múltiplas acusações de crimes sexuais cometidos em vários momentos do passado.

Segundo Patton, as acusações foram feitas por pessoas ligadas a esses incidentes. “O cardeal Pell está enfrentando uma série de acusações e há muitos denunciantes”, disse o vice-comissário, que não revelou os detalhes das acusações.

A arquidiocese de Sidney informou na noite de quarta-feira que o cardeal retornará à Austrália para poder se defender. “É importante observar que nenhuma das alegações feitas contra o cardeal Pell, obviamente, foi ainda examinada em qualquer tribunal. O cardeal Pell, como qualquer outro réu, tem direito ao devido processo legal”, destacou Patton.

Crimes sexuais no passado

Durante anos, Pell enfrentou alegações de que teria acobertado casos de abuso praticados por religiosos quando era arcebispo de Melbourne e, mais tarde, de Sydney. Ele nega as acusações, mas admite que poderia ter agido com mais firmeza no caso.

Recentemente, o próprio cardeal se tornou alvo de investigação após a rede televisiva Australian Broadcasting Corp (ABC) exibir no ano passado denúncias de que dois homens teriam sido molestados por Pell nos anos 1970. O cardeal tratou as denúncias como uma “campanha escandalosa para manchar sua reputação”.

A acusaçõe contra Pell é mais um duro golpe para a Igreja Católica, que há anos enfrenta acusações de que vários de seus sacerdotes cometeram abuso sexual em diversos países – muitos deles acobertados. Nos últimos anos, o Papa Francisco tem tentado impor uma política de “tolerância zero” com esse tipo de crime.

