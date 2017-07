CULTO À PERSONALIDADE

Cédula de 2 mil liras sírias terá rosto de Assad estampado Tática de expor rosto como efígie em cédulas coloca Bashar al-Assad no rol de ditadores infames como Saddam Hussein e Benito Mussolini

Não importa o que os sírios pensem de Bashar al-Assad, eles são obrigados a conviver diariamente com a imagem do presidente.

Desde o ano 2000, quando chegou ao poder, a Síria foi coberta de outdoors com o rosto de Assad. Antes disso, foi o rosto de seu pai e antecessor no poder, Hafez al-Assad, que cobriu os muros do país durante décadas. Ao longo dos anos, opositores de Assad tinham a oportunidade de rasgar cartazes com o rosto de seu desafeto. Porém, uma nova cédula emitida pelo banco central sírio tornará difícil vandalizar o rosto de Assad sem afetar o próprio bolso.

Pela primeira vez desde que chegou ao poder, Assad vai implementar uma medida que o colocará no mesmo rol dos mais infames ditadores do mundo. Assad vai ter o rosto exposto nas cédulas sírias de 2 mil liras. As primeiras imagens da nova cédula foram lançadas esta semana pela Sana, a agência estatal de comunicação do governo sírio, e divulgadas em primeira mão pela Associated Press.

Segundo o banco central sírio, as cédulas serão lançadas porque a guerra desgastou e rasgou grande parte das que hoje estão em circulação. Segundo a Associated Press, não foram apenas as cédulas que sofreram com os sete anos de guerra civil, mas também o valor da moeda local. Para ter uma ideia, em 2011, um dólar equivalia a 47 liras sírias. Hoje, a moeda americana é cotada a 517 liras sírias.

Expor o próprio rosto em cédulas é uma tática muito usada por ditadores, especialmente aqueles que temem perder o poder e desejam reafirmar sua presença. Já recorreram à estratégia o ditador iraquiano Saddam Hussein; o italiano Benito Mussolini; e o espanhol Francisco Franco.

Na versão síria desta tendência, Assad aparecerá com um de seus famosos ternos, responsáveis por projetar uma imagem moderna dentro de seu próprio país e moderada aos olhos do Ocidente. Ele estará com o rosto jovem e livre de rugas, bem próximo ao visual que ele tinha quando assumiu o poder, aos 34 anos. Além disso, Assad estará com o bigode que usava quando assumiu o poder, mas que foi abandonado anos depois.

A cédula terá de um lado efígie de Assad ao lado da Mesquita dos Omíadas. Localizada em Damasco, ela é um dos mais antigos locais sagrados para os muçulmanos do mundo. Do outro lado da cédula, estará o parlamento sírio. A proposta é mostrar a Síria como um país laico onde religião e política convivem em harmonia.

Porém, não será difícil para opositores ridicularizar a medida do governo. Isso porque a imagem exibida do parlamento, mostrará o prédio vazio, sem nenhum parlamentar exercendo o mandato.

