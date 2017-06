SEGUNDO JORNAL

Após afastamento, CEO da Uber renuncia Cinco dos principais investidores da empresa exigiram a demissão imediata de Travis Kalanick

O executivo-chefe da Uber, Travis Kalanick, renunciou nesta quarta-feira, 21, ao cargo por pressão dos acionistas. A informação foi divulgada pelo jornal The New York Times.

O jornal afirma que cinco dos principais investidores da empresa exigiram, por meio de uma carta, nesta terça-feira, 20, a demissão imediata de Travis Kalanick.

A carta, institulada “Moving Uber Forward”, foi dirigida ao próprio CEO, que foi instado a abandonar imediatamente o cargo, uma vez que a empresa precisa de uma nova liderança.

Ainda de acordo com o NYTimes, após longas discussões com investidores, Travis Kalanick decidiu pela renúncia. O agora ex-CEO continua, no entanto, no conselho de administração da empresa.

Em comunicado, Kalanick afirmou: “Amo a Uber mais do que qualquer outra coisa no mundo, e neste momento difícil da minha vida pessoal decidi aceitar o pedido dos investidores para me afastar para que a Uber possa se desenvolver em vez de se envolver em outra luta”.

O conselho de administração da Uber também divulgou um comunicado afirmando que Kalanick sempre colocou a empresa “em primeiro lugar”.

A notícia da renúncia do CEO surge uma semana após Travis Kalanick ter anunciado seu afastamento da empresa, na sequência de uma série de escândalos de assédio, discriminação e cultura agressiva, envolvendo o próprio CEO e também outros gestores.

