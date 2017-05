VIOLÊNCIA

Chega a 57 número de mortos em protestos na Venezuela Manifestações anti-Maduro vêm ocorrendo no país há quase dois meses

Mais um jovem morreu após ser baleado em um protesto na Venezuela nesta quarta-feira, 24. A informação foi divulgada pelo Ministério Público. Com isso, o número de mortos no país desde o início dos protestos, há quase dois meses, subiu para 57.

Em comunicado, o MP ressaltou que “encomendou ao promotor 4 do estado de Zulia, Israel Vargas, para que conduza a investigação sobre a morte do estudante Adrián José Duque Bravo, de 23 anos, ocorrida noite desta quarta-feira, dia 24 de maio, durante um protesto em Maracaibo”, no oeste do país.

Ainda de acordo com o Ministério Público da Venezuela, um grupo de manifestantes estava “nas imediações do conjunto residencial Las Torres del Saladillo Maracaibo, quando agentes da Guarda Nacional Bolivariana apareceram para restaurar a ordem e a lei”, e que teve “início uma situação irregular, em que Duque ficou ferido”. O estudante de 23 anos morreu logo após ser levado para um hospital da região.

Os protestos contra o governo do presidente Nicolás Maduro começaram há quase dois meses na Venezuela. A crise no país parece se agravar e os confrontos são cada vez mais frequentes. A oposição quer a convocação de novas eleições.

