GLOBALIZAÇÃO

China: a futura líder global? A China está desafiando os Estados Unidos em sua posição de liderança global?

Enquanto Donald Trump se prepara para receber o presidente da China, Xi Jinping, na próxima semana, os dois países estão reavaliando suas posições no mundo. Ambos olham em direções opostas. Os Estados Unidos com sua política protecionista e isolacionista defendida por Trump, a China com a defesa do livre comércio e da globalização.

O princípio orientador da política externa da China seguia o pensamento de Deng Xiaoping expresso em 1992, que o país deveria “manter uma postura discreta, sem assumir a liderança”. Mas em janeiro, em seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, o presidente Xi Jinping declarou que a China deveria “orientar a globalização econômica”.

Em fevereiro, em uma conferência sobre segurança em Pequim, Jinping afirmou que a China precisaria “guiar a sociedade internacional” em direção a uma “nova ordem mundial mais justa e racional”. Antes, Jinping tinha dito apenas que a China desempenharia um papel na construção desse mundo. A China está desafiando a hegemonia mundial dos EUA?

Pouco depois dos comentários de Jinping em Davos e Pequim, o primeiro-ministro, Li Keqiang, incluiu em seu “relatório de trabalho” anual uma passagem longa sobre política externa, na qual mencionou 13 vezes as palavras quanqiu (global) e quanqiuhua (globalização). E Zhang Jun, um funcionário de alto escalão do Ministério das Relações Exteriores, disse que se o destino da China for “o de desempenhar um papel de liderança no mundo, ela assumirá suas responsabilidades”.

Fontes:

The Economist-Is China challenging the United States for global leadership?