DISPUTA TERRITORIAL

China adverte a Índia sobre presença militar na fronteira Governo chinês acusa Índia de ocupar ilegalmente território chinês. Impasse amplia a tensão na fronteira entre os países

O governo da China pediu para que a Índia retire suas tropas de uma região fronteiriça com o Butão, nos Himalaias. Pequim acusa Nova Déli de manter ilegalmente tropas na região de Doklam – Donglang, em chinês.

“Já faz mais de um mês desde o incidente, e a Índia não só ainda está permanecendo ilegalmente em território chinês, também está consertando estradas na retaguarda, armazenando suprimentos, reunindo um grande número de efetivos armados. Isso certamente não é paz”, informou o ministério das Relações Exteriores chinês em comunicado.

China e Butão compartilham uma fronteira de 3.500 km e ambos reivindicam a região, próxima ao estado indiano de Sikkim. As disputas pela região duram mais de 30 anos, mas nunca tiveram confrontos armados. No entanto, após o Butão pedir ajuda indiana, as tensões aumentaram.

A Índia negou qualquer tipo de reforço militar na região em disputa e, em um comunicado enviado ao Parlamento na quinta-feira, 3, a ministra das Relações Exteriores, Sushma Swaraj, exortou o diálogo baseado no entendimento comum relativo ao estabelecimento das fronteiras firmado em 2012.

“A Índia sempre acredita que a paz e a tranquilidade na fronteira Índia-China é um pré-requisito importante para o desenvolvimento sereno de nossas relações bilaterais”, disse a ministra em nota. “Continuaremos a nos engajar com o lado chinês por meio de canais diplomáticos para encontrar uma solução mutuamente aceitável”.

O impasse teve início em junho, quando tropas chinesas começaram a construir uma estrada na região fronteiriça. A rodovia daria acesso ao chamado Pescoço da Galinha, uma faixa estreita de terra que liga a região central Índia à suas áreas mais remotas do nordeste.

Segundo o governo chinês, a Índia enviou tropas para o local e obstruíram a obra, alertando que a construção da estrada provocaria uma série de implicações na segurança.

Depois disso, soldados dos dois lados se confrontaram perto de um vale controlado pela China e que separa a Índia do Butão. De acordo com autoridades indianas, cerca de 300 soldados de cada lado estão se vigiando a uma distância de 150 metros um do outro.

